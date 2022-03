Lavoro a Messina, il Comune cerca (ancora) 8 assistenti sociali: come partecipare al bando

Nuove opportunità di lavoro a Messina: è infatti online il bando di concorso per la selezione di 8 assistenti sociali da parte del Comune. La selezione pubblica avverrà per soli titoli e prevede l’assunzione a tempo pieno e determinato dei candidati che verranno scelti. C’è tempo fino al 26 aprile 2022 per fare domanda. Vediamo quali sono i requisiti richiesti, come candidarsi e tutte le informazioni utili per partecipare al bando del Comune di Messina.

Bando per assistenti sociali del Comune di Messina

Requisiti

Alla presente selezione possono essere ammessi i soggetti in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione:

Laurea triennale e/o magistrale in Servizio Sociale nuovo ordinamento o laurea vecchio ordinamento in Servizio Sociale o diploma di ASSISTENTE SOCIALE valido ai sensi del D.P.R. N°14/87; Iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali sez. A o B.

Secondo quanto previsto dal bando, inoltre: «Il candidato dovrà possedere un’adeguata competenza tecnico-professionale nel campo dei servizi amministrativi alla persona delle Amministrazioni locali, desumibile da una comprovata esperienza e da un idonea conoscenza delle materie di competenza, unitamente alla capacità di dialogo e confronto finalizzato all’attuazione delle azioni di sostegno ai fini della definizione e attuazione del Patto per l’inclusione sociale, a favore dei nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza e alla risoluzione di problematiche operative sia nell’ambito degli uffici, sia nei confronti degli attori esterni. Il candidato dovrà possedere elevate conoscenze pluri-specialistiche ed un grado di esperienza pluriennale. In particolare si richiede una adeguata competenza ed esperienza per lo svolgimento dei seguenti compiti e mansioni:

attività di valutazione multidimensionale dei bisogni e delle potenzialità di ciascuna famiglia;

messa in atto di interventi personalizzati di consulenza, orientamento, monitoraggio;

attivazione di prestazioni sociali e interventi in rete con altri servizi pubblici e privati del territorio

previsti per l’attuazione della “Quota Servizi del Fondo Povertà” e come meglio specificato nella documentazione nazionale e nelle Linee Guida per l’impiego della “Quota servizi del Fondo Povertà”, annualità 2017».

Come partecipare al bando

Per partecipare al bando occorre inviare la propria domanda di partecipazione entro la scadenza fissata al 26 aprile 2022. L’istanza dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo pec protocollo@pec.comune.messina.it. Nell’oggetto andrà indicato il nominativo del partecipante e la seguente dicitura: «DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 8 ASSISTENTI SOCIALI CAT. Dl, AVALERE SUL FONDO POVERTA’ 2017».

Maggiori informazioni sui documenti da allegare alla domanda di partecipazione sono disponibili a questo link.

