Lavoro a Messina, aperte due posizioni in ATM: l’avviso, le figure e i requisiti richiesti

Nuove opportunità di lavoro a Messina, per laureati, all’interno di ATM Spa. L’Azienda per il trasporto pubblico locale cerca infatti un Direttore Amministrativo e Finanziario e un Direttore Tecnico e di Esercizio (per la linea tranviaria). La selezione avverrà per titoli e colloquio. Vediamo quali sono i requisiti richiesti, come partecipare al bando di selezione ed entro quando.

Lavoro a Messina: selezioni in ATM

Selezione di un direttore Amministrativo e Finanziario in ATM Spa

La selezione pubblica per la nomina di un direttore Direttore Amministrativo e Finanziario in ATM Messina Spa avverrà per titoli e colloquio ed è finalizzata alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato per la durata di tre anni, rinnovabile.

Requisiti

Per l’ammissione alla selezione è previsto il possesso da parte dei partecipanti dei seguenti requisiti:

a) Possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero possesso della cittadinanza di un paese extracomunitario e in possesso di valido permesso soggiorno che consenta lo svolgimento dell’attività lavorativa, o la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, la titolarità dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

b) Per i soggetti non aventi la cittadinanza italiana: attestato per la conoscenza della lingua italiana di livello C1, come da Quadro comune europeo (aCER);

c) Godimento dei diritti civili e politici. Tutti i candidati, cittadini italiani o di uno degli stati membri dell'Unione Europea, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente riservato ai familiari di cittadini dell'UE non aventi la cittadinanza di uno stato membro, titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, eccetto coloro i quali sono titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, devono godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;

d) Essere in possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti all'impiego. Ai sensi del D.Lgs 8L/08, il candidato selezionato sarà sottoposto a visita medica preassuntiva intesa a constatare l'idoneità alle mansioni a cui lo stesso sarà destinato;

e) Non avere riportato condanne penali derivanti da sentenze penali di condanna passati in giudicato, (gli effetti di eventuali provvedimenti emanati ex art. 444 cpp nonché decreti penali di condanna definitivi, saranno equiparati a quelli delle citate sentenze);

f) Non essere stati destituiti, oppure dispensati o licenziati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione, o Ente privato in controllo pubblico, per incapacità o persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da pubblico impiego, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici, in base a sentenza passata in giudicato;

g) Non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego pubblico e/o privato per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

h) Posizione regolare rispetto agli obblighi di leva (solo per i cittadini soggetti a tale obbligo);

i) Laurea magistrale o specialistica (nuovo ordinamento) o quadriennale (vecchio ordinamento);

k) Risiedere o avere domicilio nel Comune in cui è situata la Società o in un comune ad esso limitrofo o impegnarsi a stabilirvi la propria residenza o domicilio all'atto della stipula del contratto di lavoro.

Come candidarsi: modalità e scadenze

Per candidarsi occorre fare domanda via posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: atm.messina@ pec.it. La scadenza è fissata a trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana, lV Serie Speciale – Concorsi ed Esami. Il bando è stato pubblicato il 19 ottobre 2022.

Alla candidatura occorre allegare il proprio curriculum vitae e professionale, che dovrà consistere nell’esplicita ed articolata enunciazione delle attività svolte, dell’esperienza professionale e dei titoli acquisiti, nonché copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

Nella domanda di ammissione il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:

le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio);

indirizzo PEC presso cui inviare le comunicazioni ufficiali;

il possesso di tutti i requisiti generali, fisici, tecnico/professionali, morali e di reperibilità elencati all’art. 4 del presente avviso, con l’indicazione del voto di laurea conseguito e dell’Università degli Studi che l’ha rilasciata;

di non aver riportato sentenze penali di condanna e di non avere procedimenti penali pendenti inerenti fatti o atti relativi al trasporto pubblico locale (in caso contrario dichiarare le motivazioni della condanna e/o del procedimento penale pendente, con indicazione dei reati commessi o contestati) nonché altre sentenze penali di condanna o procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l’accettazione incondizionata delle norme di legge e regolamenti relativi alle aziende esercenti pubblici trasporti ed allAzienda Trasporti Messina in particolare, nonché di quelle contenute nel presente avviso.

Il bando completo è disponibile a questo link.

Selezione di un Direttore Tecnico e di Esercizio

Online inoltre l’avviso pubblico per l’assunzione in ATM Messina Spa di un Direttore Tecnico e di Esercizio con contratto di diritto privato a tempo determinato per 3 anni, rinnovabile.

Requisiti

L’avviso, specifica ATM, è rivolto a soggetti con un solido e comprovato profilo direttivo e con esperienza nei settori della direzione tecnica ed esercizio del trasporto pubblico locale, in particolare nei sistemi a guida vincolata e trasporto rapido di massa. La selezione avverrà attraverso una procedura comparativa dei candidati sulla base di curricula vitae dei titoli e di un colloquio.

I requisiti generali sono i seguenti:

a) possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero possesso della cittadinanza di un paese extracomunitario e in possesso di valido permesso soggiorno che consenta lo svolgimento dell’attività lavorativa, o la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, la titolarità dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

b) Per i soggetti non aventi la cittadinanza italiana: attestato per la conoscenza della lingua italiana di livello C1, come da Quadro comune europeo (QCf n1);

c) Godimento dei diritti civili e politici . Tutti i candidati, cittadini italiani o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente riservato ai familiari di cittadini dell’UE non aventi la cittadinanza di uno stato membro, titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, eccetto coloro i quali sono titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, devono godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;

d) Essere in possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti l'impiego. Ai sensi del D.Lgs 8L/08, il candidato selezionato sarà sottoposto a visita medica preassuntiva intesa a constatare l'idoneità alle mansioni a cui lo stesso sarà destinato;

e) Non avere riportato condanne penali derivanti da sentenze penali di condanna passati in giudicato, (gli effetti di eventuali provvedimenti emanati ex art. 444 cpp nonché decreti penali di condanna definitivi, saranno equiparati a quelli delle citate sentenze), né avere procedimenti penali pendenti inerenti fatti o atti relativi all'esercizio ferroviario;

derivanti da sentenze penali di condanna passati in giudicato, (gli effetti di eventuali provvedimenti emanati ex art. 444 cpp nonché decreti penali di condanna definitivi, saranno equiparati a quelli delle citate sentenze), né avere procedimenti penali pendenti inerenti fatti o atti relativi all’esercizio ferroviario; f) Non essere stati destituiti, oppure dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, o Ente privato in controllo pubblico, per incapacità o persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da pubblico impiego, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici, in base a sentenza passata in giudicato;

g) Non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego pubblico e/o privato per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

h) Posizione regolare rispetto agli obblighi di leva (solo per i cittadini soggetti a tale obbligo);

i) Laurea magistrale o specialistica (nuovo ordinamento) o quadriennale (vecchio ordinamento) in ingegneria, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 1-, punto 3, lettera a) del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) del 07/08/2077;

j) Abilitazione all'esercizio della relativa professione;

k) Essere in possesso di tutti i requisiti per l'assunzione dell'incarico di direttore di esercizio tranvia previsti dall'art. 2 del Decreto MIT del 07/08/20I7;

l) Risiedere o avere domicilio nel comune di Messina o in un comune ad esso limitrofo o impegnarsi a stabilire la propria residenza o domicilio all'atto della stipula del contratto di lavoro.

Inoltre, il candidato non deve esercitare nessun altro impiego, commercio, industria o professione, che non siano compatibili con le norme in vigore: in alternativa si impegna a produrre entro 30 giorni dalla notifica della nomina, la documentazione che accerti la compatibilità con l’assunzione dell’incarico.

In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato potrà trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Come candidarsi: modalità e scadenze

I candidati devono presentare domanda esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: atm.messina@pec.it. La scadenza è fissata al trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltalia na 4″ Serie Soeciale – Concorsi ed Esami. Il bando è stato pubblicato il 12 ottobre, mentre il 17 ottobre è stata pubblicata una rettifica (era stata erroneamente segnata come scadenza il 30 novembre 2022).

Alla domanda di candidatura, redatta in carta semplice, autocertificando sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti sopraindicati, va allegato il proprio currlculum vitae e professionale, che dovrà consistere nell’esplicita ed articolata enunciazione delle attività svolte, dell’esperienza professionale e dei titoli acquisiti, nonché copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

Nella domanda di ammissione il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000:

le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio);

indirizzo PEC presso cui inviare le comunicazioni ufficiali.

il possesso di tutti i requisiti generali, fisici, tecnico/professionali, morali e di reperibilità elencati all’art. 4 dell’avviso, con l’indicazione del voto di laurea conseguito e dell’Università degli studi che l’ha rilasciata;

di non aver riportato sentenze penali di condanna e di non avere procedimenti penali pendenti inerenti fatti o atti relativi al trasporto pubblico locale ed all'esercizio ferro r.ario (in caso contrario dichiarare le motivazioni della condanna e/o del procedimento penale pendente, con indicazione dei reati commessi o contestati), nonché altre sentenze penali di condanna o procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l’accettazione incondizionata delle norme di legge e regolamenti relativi alle aziende esercenti pubblici trasporti ed allAzienda Trasporti Messina in particolare, nonché di quelle contenute nell’avviso.

L’avviso è scaricabile a questo link.

