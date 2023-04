Lavori viadotto Ritiro, si passa alla fase finale: come cambia la viabilità in tangenziale a Messina

Riunione del Comitato Operativo per la Viabilità alla Prefettura di Messina. L’argomento? La viabilità per la fase finale dei lavori che porteranno al completamento di viadotto Ritiro. Prevista il 5 maggio l’apertura del bypass Baglio. Vediamo cosa cambierà nelle prossime settimane e in vista dell’estate 2023.

Lavori viadotto Ritiro e apertura del bypass Baglio

Secondo quanto previsto da Autostrade Siciliane (CAS), per circa due settimane saranno tenuti aperti gli svincoli di Giostra e di Boccetta per chi proviene da Palermo, fino a quando rimarrà operativa la sola uscita di Messina Boccetta per una durata preventivata, dalla ditta esecutrice, di sei mesi circa. Tale periodo consentirà di “ricomporre” l’ultimo tratto di viadotto mancante, fino alla riapertura definitiva, dopo oltre 6 anni di lavori, del viadotto “Ritiro”, che permetterà di giungere nella città di Messina senza alcun’altra interruzione.

In particolare, per consentire l’esecuzione dei lavori, è stato realizzato un by-pass autostradale all’altezza della galleria “Baglio”, che devierà il flusso di veicoli sul tratto di viadotto “Ritiro” recentemente realizzato e che sarà percorribile a doppio senso di circolazione.

Mentre la viabilità in uscita da Messina non subirà variazioni, chi accede nella città dello Stretto proveniente da Palermo, troverà dettagliate indicazioni che saranno predisposte sia a cura del CAS sia a cura del Comune di Messina. Analoghe informazioni saranno fornite dalle Polizie Municipali dei Comuni di Villafranca, Rometta e Saponara, qualora per motivi emergenziali dovesse essere deviato il traffico sull’arteria Statale che attraversa detti comuni.

Mezzi di soccorso

Nel corso dell’incontro è stato inoltre toccato il tema dei mezzi di soccorso e di emergenza, il cui passaggio dovrà essere garantito in casi di necessità. Su questo versante sono state fornite dettagliate indicazioni sulle modalità di percorrenza, anche sulla base delle indicazioni e degli input dati dal 118 e dai Vigili del Fuoco.

Monitoraggio, traffico e manutenzione

L’obiettivo è quello di limitare i disagi in Tangenziale, principale via di collegamento tra gli estremi dell’abitato urbano. A questo scopo, saranno opportunamente vigilati i punti che potrebbero comportare criticità alla viabilità, ponendo massima attenzione, in forma continua e costante, nel periodo di maggiore afflusso veicolare compreso tra il 15 luglio ed il 31 agosto 2023, nonché in tutte le giornate contrassegnate da “ bollino nero”, principalmente per le indicazioni di traffico da e verso il continente.

Il CAS, al tavolo, ha garantito la presenza di squadre di manutenzione e viabilità operative h24, oltre all’attivazione di di mirati servizi da parte di società di soccorso meccanico, abilitate all’esercizio in autostrada, al fine di poter raggiungere, nel minor tempo possibile, i luoghi di potenziale intervento. I rappresentanti dei comuni della zona hanno manifestato piena disponibilità a fornire ogni utile contributo sul territorio di competenza, in casi di emergenza. Anche l’ANAS, infine, ha garantito massima disponibilità di intervento in casi di criticità della viabilità, qualora dovesse utilizzarsi la percorrenza alternativa sulla SS.113 DIR (Granatari- Orto Liuzzo) e sulla SS.113 (zona Ritiro – Rometta).

Il Comitato Operativa per la Viabilità della Prefettura di Messina

Il Comitato Operativo per la Viabilità è coordinato dalla Prefettura di Messina. Alla riunione di ieri, 27 aprile, hanno partecipato, oltre ai componenti effettivi (Polizia Stradale, Arma dei Carabinieri e Vigili del Fuoco) anche il Vice Sindaco del Comune di Messina, i Sindaci dei Comuni di Saponara, Villafranca Tirrena ed il rappresentante del Comune di Rometta, unitamente al rappresentante della Polizia Municipale di Messina, al Vice Comandante della Polizia Metropolitana, ai rappresentanti del Consorzio Autostrade Siciliane, ANAS e 118.

