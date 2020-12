Lavori sull’autostrada A18 Messina-Catania: nuove modifiche alla viabilità

Continuano i lavori di manutenzione straordinaria sull’autostrada A18 Messina-Catania e il CAS ha disposto nuove modifiche e nuovi limiti alla normale viabilità per tutto il mese di dicembre. Gli interventi riguarderanno la pavimentazione delle tratte Messina-Giardini e Giardini-Giarre.

Il Consorzio Autostrade Siciliane (CAS) sta procedendo con gli interventi di manutenzione programmata sull’autostrada A18 Messina-Catania. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, per tutto il mese di dicembre 2020, nelle aree Messina-Giardini e Giardini-Giarre sono state disposte le seguenti modifiche viarie:

sarà chiusa al traffico la carreggiata di monte (in direzione Catania) tra il km. 0,000 e il km. 0,63, con conseguente istituzione del doppio senso di marcia nel percorso di valle;

(in direzione Catania) tra il km. 0,000 e il km. 0,63, con conseguente istituzione del doppio senso di marcia nel percorso di valle; sarà interdetto ai mezzi anche il tratto di valle (in direzione Messina) tra il km. 16,368 ed il km. 13,368, con l’istituzione in questo caso del doppio senso di circolazione nella corsia lato monte;

(in direzione Messina) tra il km. 16,368 ed il km. 13,368, con l’istituzione in questo caso del doppio senso di circolazione nella corsia lato monte; saranno infine riaperti alla viabilità i tratti chiusi in precedenza in direzione Catania, tra i km. 12,368 e 16, 368 e tra i km. 49,583 e 51,202.

«Per la sicurezza di tutti i viaggiatori e in ossequio alle disposizioni ministeriali – scrivono dal CAS –, si raccomanda sempre il rispetto della segnaletica stradale, dei limiti di velocità e il divieto di sorpasso sui tratti autostradali interessati».

