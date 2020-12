Lavori sul viadotto Ritiro, limitazioni viarie il 10 e 11 dicembre a Messina

Il 10 e l’11 dicembre la viabilità di Messina subirà delle limitazioni per nuovi lavori sul viadotto Ritiro. Le limitazioni viarie interesseranno la via Palermo, zona in cui vigerà il divieto di sosta.

Gli interventi sono resi necessari per consentire lo smontaggio delle protezioni antistillicidio a protezione delle attività per la demolizione della campata n.9 della carreggiata sinistra del viadotto Ritiro.

I lavori rientrano negli interventi di adeguamento statico e miglioramento sismico del viadotto Ritiro sull’Autostrada A-20 Messina-Palermo, con previsione di rinforzo delle pile, fondazioni e sostituzione degli impalcati con tipologia schemi strutturali di nuova concezione, misti acciaio/calcestruzzo a travata continua.

Limitazioni viarie a Messina

Per consentire il proseguimento dei lavori sul viadotto Ritiro sono state stabilite le limitazioni viarie lungo la via Palermo:

giovedì 10 e venerdì 11 dicembre: dalle 08.00 alle 17.00 vigerà il divieto di sosta su entrambi i lati; il transito veicolare e pedonale verrà consentito con collocazione di idonee barriere e con l’eventuale presenza di presidi del Corpo di Polizia Municipale. Concesso il transito ai mezzi di soccorso, pronto intervento e Forze di Polizia.

(131)