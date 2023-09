Lavori sulle strade del centro di Messina: modifiche alla viabilità fino al 27 settembre

Proseguono i lavori di rimessa a nuovo delle strade del centro di Messina: dal 25 settembre al 6 ottobre 2023 disposti divieti di sosta in un tratto della via Cesare Battisti. Vediamo come (e dove) cambia la viabilità.

Sono iniziati a fine agosto i lavori di riqualificazione delle strade di Messina che interesseranno, inizialmente, via Cesare Battisti, via Adolfo Celi, via La Farina, viale Boccetta e viale della Libertà. Gli interventi avranno il costo di oltre 6 milioni di euro. A breve nuove gare d’appalto.

Lavori sulle strade di Messina: cambia la viabilità in via Cesare Battisti

Per consentire lo svolgimento dei lavori stradali in calendario in questi giorni a Messina, il Servizio Mobilità Urbana ha disposto

da lunedì 25 a mercoledì 27 settembre – il divieto di transito veicolare nella corsia in direzione di marcia nord-sud di via Cesare Battisti, nel tratto compreso tra via Santa Cecilia e viale Europa;

– divieto di transito veicolare da lunedì 25 settembre al 6 ottobre – il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati della carreggiata in direzione di marcia sud-nord di via Cesare Battisti, nel tratto compreso tra viale Europa e via Santa Cecilia; istituiti nella carreggiata in direzione di marcia sud-nord di via Cesare Battisti, nel tratto compreso tra viale Europa e via Santa Cecilia, il divieto di transito veicolare per semicarreggiata, consentendo il transito veicolare esclusivamente in direzione di marcia sud-nord, ed il limite massimo di velocità di 30 km/h nella carreggiata in direzione di marcia sud-nord di via Battisti, nel tratto compreso tra viale Europa e via Santa Cecilia.

