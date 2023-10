Lavori RFI in Sicilia: modifiche ai treni sulla linea Messina-Siracusa e bus sostitutivi

Nuovo cantiere di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) in Sicilia, alla stazione di Bicocca, sulla linea Messina-Siracusa: previste modifiche ai treni e bus sostitutivi tra il 27 e il 30 ottobre 2023. Vediamo tutti i dettagli.

Per i prossimi giorni, Rete Ferroviaria Italiana ha programmato alcuni interventi di potenziamento della rete infrastrutturale in Sicilia. In particolare, ad essere interessata dai lavori previsti da RFI, sarà la linea Messina-Siracusa. Gli interventi, spiegano da RFI, rientrano in un articolato piano di rafforzamento della rete ferroviaria siciliana e prevedono rilevanti interventi sul piano regolatore della stazione di Bicocca finalizzato al raddoppio del tratto di linea Bicocca – Catenanuova.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, quindi Rete Ferroviaria Italiana ha disposto alcune modifiche al servizio in Sicilia con la sostituzione di alcuni treni coi bus. Prevista quindi una rimodulazione dell’offerta commerciale e un servizio di bus sostitutivi dalle ore 22.50 di venerdì 27 ottobre alle 4.00 di lunedì 30 ottobre sulla linea Messina-Siracusa e fra Catania e Caltagirone i bus programmati fra Caltagirone e Gela subiranno variazioni di orario per garantire un efficace collegamento fra le due località.

In particolare:

I treni a lunga percorrenza sono sostituiti da bus fra le stazioni di Messina e Siracusa;

sono sostituiti da bus fra le stazioni di Messina e Siracusa; I treni Regionali della linea Messina – Siracusa sono sostituiti con bus tra Catania e Siracusa;

sono sostituiti con bus tra Catania e Siracusa; I treni Regionali della linea Catania Centrale – Caltagirone sono sostituiti con bus.

Fino al 2 dicembre, inoltre, alcuni treni Regionali della tratta Catania Centrale – Bicocca subiranno variazioni d’orario, cancellazioni e sostituzioni con bus. Maggiori informazioni sono consultabili nelle stazioni e sui siti web di RFI e Trenitalia.

