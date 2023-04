Lavori PNRR a Messina: guardia medica trasferita dall’ex Mandalari a via Risorgimento

Al via i lavori previsti nell’ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) all’ex Mandalari di Messina. Di conseguenza, già dalla giornata di ieri, mercoledì 26 aprile, la Guardia Medica è stata trasferita dalla Cittadella della Salute al numero 22 di via Risorgimento, all’angolo con la via Tommaso Cannizzaro.

La comunicazione arriva dall’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Messina. Per avere chi volesse avere maggiori informazioni è possibile chiamare il numero di telefono 090 59606.

