Lavori nella galleria Mongiove: come cambia la viabilità sulla A20 Messina-Palermo

Continuano i rilievi con georadar e i lavori sulle gallerie delle autostrade siciliane, ed in particolare sull’autostrada A20 Messina-Palermo. Sono iniziati nelle scorse ore, infatti, gli interventi di messa in sicurezza della galleria Mongiove. Per tale ragione, sono state disposte nuove modifiche alla normale viabilità che resteranno in vigore fino al 22 maggio.

Il Consorzio Autostrade Siciliane (CAS) comunica che, a seguito delle ispezioni eseguite nei giorni scorsi, e nell’ambito di un più ampio programma di monitoraggi sulle tratte autostradali di competenza, sono iniziati i lavori di messa in sicurezza della galleria Mongiove (costruita tra gli anni ’70 e ’80 e lunga 600 metri).

Per consentire lo svolgimento degli interventi, la carreggiata di valle in direzione Palermo dell’autostrada Messina-Palermo, tra il km. 61,076 e il km. 65,660, rimarrà chiusa al transito sino al 22 maggio. Tutti i veicoli in transito saranno deviati sulla corsia opposta, dove vigerà il doppio senso di circolazione.

(6)