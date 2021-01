Lavori in alcune strade di Messina: le limitazioni viarie da mercoledì 20 gennaio

A Messina sono state disposte nuove limitazioni viarie per consentire lo svolgimento in sicurezza di lavori di riqualificazione stradale. Da mercoledì 20 gennaio 2021, infatti, vigeranno divieti di sosta nelle vie De Zardo e Bonino.

Gli interventi consentiranno l’esecuzione di interventi di rifacimento della pavimentazione delle strade e dei relativi marciapiedi ricadenti nei quadrilateri:

viali Boccetta – Regina Margherita – Giostra – via Garibaldi;

viale Boccetta – Corso Cavour – via S. Agostino – via XXIV Maggio;

viale Gazzi – vie Bonino – Bonsignore – Acireale.

Da mercoledì 20 divieti di sosta a Messina

Nei prossimi giorni saranno disposti nuove limitazioni viarie per nuovi interventi di manutenzione stradale a Messina, nella fascia oraria 7 – 17 nei seguenti giorni:

da mercoledì 20 fino a venerdì 22 gennaio;

lunedì 25 e martedì 26 gennaio.

Il divieto di sosta vigerà in via De Zardo e nella carreggiata ovest (lato monte) di via U. Bonino, su entrambi i lati, e di transito veicolare per semicarreggiata, garantendolo regolarmente in sicurezza nella semicarreggiata stradale di volta in volta non interessata dai lavori; sarà inoltre istituito il limite massimo di velocita 20 km/h in entrambi i sensi di marcia.

