Lavori e scerbatura a Messina: divieti di sosta e viabilità dal 4 al 28 luglio 2022

Attività di scerbatura, lavori e indagini geofisiche: il Comune di Messina ha stilato l’elenco dei divieti di sosta e delle modifiche viarie previsti a partire da lunedì 4 luglio e fino al 28. Vediamo, punto per punto, cosa si farà, dove, quando e come cambierà la viabilità della città dello Stretto nei prossimi giorni.

Divieti di sosta a Messina per attività di scerbatura

Da lunedì 4 luglio Messinaservizi Bene Comune avvierà alcuni interventi di scerbatura. Di conseguenza, il Servizio Mobilità Urbana di Palazzo Zanca ha disposto l’istituzione, per singoli tratti di intervento giornaliero, del divieto di sosta, con zona rimozione coatta, nei seguenti tratti di strada:

da lunedì 4 a giovedì 28 luglio – nella fascia oraria 6-14, in vari quadrilateri del villaggio CEP;

– nella fascia oraria 6-14, in vari quadrilateri del villaggio CEP; da mercoledì 6 a martedì 12 luglio – nella fascia oraria 6-16, in alcune strade a San Paolo.

L’interdizione non sarà contemporanea in tutte le strade interessate ma esclusivamente nei soli tratti in cui si prevede di intervenire nelle singole giornate.

Lavori sul viale Regina Elena: la viabilità

Lavori urgenti di messa in sicurezza dei prospetti di un condominio di viale Regina Elena, con conseguenti limitazioni viarie, in vigore lunedì 4 e martedì 5 luglio dalle ore 7.00 alle 19.00:

divieto di sosta , 0-24, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati di viale Regina Elena, per un tratto di 27 metri in corrispondenza del condominio sito in viale Regina Elena, n. 381;

, 0-24, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati di viale Regina Elena, per un tratto di 27 metri in corrispondenza del condominio sito in viale Regina Elena, n. 381; interdizione al transito pedonale del marciapiede lato monte del tratto di viale Regina Elena oggetto di intervento;

del marciapiede lato monte del tratto di viale Regina Elena oggetto di intervento; limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto antistante il condominio.

Divieti di transito per indagini geofisiche a Messina

Da lunedì 4 a venerdì 8 luglio indagini geofisiche a Messina nell’ambito del progetto “HCH LowCostGeoEngineering Check” dell’Università degli Studi di Messina. Per consentire lo svolgimento dell’attività sono state disposte le seguenti modifiche alla viabilità:

Lunedì 4 luglio , dalle ore 00 alle 4 , sarà istituito il divieto di transito veicolare in via N. da Messina, nel tratto compreso tra viale della Libertà e via Garibaldi, ed in via Boner, nel tratto compreso tra le vie Santa Maria dell’Arco e Gallo;

, , sarà istituito il divieto di transito veicolare in via N. da Messina, nel tratto compreso tra viale della Libertà e via Garibaldi, ed in via Boner, nel tratto compreso tra le vie Santa Maria dell’Arco e Gallo; giovedì 7 luglio, dalle ore 00 alle 4 , divieto di transito veicolare in via Fonderia, nel tratto compreso tra le vie Quod Quaeris ed Osservatorio;

, divieto di transito veicolare in via Fonderia, nel tratto compreso tra le vie Quod Quaeris ed Osservatorio; mercoledì 6 luglio, dalle ore 00 alle 2 , divieto di transito veicolare in via S. Giovanni di Malta, nel tratto compreso tra le vie Elenuccia e Fratelli Bandiera, ed in via Fratelli Bandiera, nel tratto compreso tra viale Boccetta e via S. Giovanni di Malta;

, divieto di transito veicolare in via S. Giovanni di Malta, nel tratto compreso tra le vie Elenuccia e Fratelli Bandiera, ed in via Fratelli Bandiera, nel tratto compreso tra viale Boccetta e via S. Giovanni di Malta; venerdì 8 luglio, dalle ore 00 alle 2 , interdetto il transito pedonale (con idonea delimitazione e l’ausilio di movieri) nel tratto di piazza Casa Pia;

, interdetto il transito pedonale (con idonea delimitazione e l’ausilio di movieri) nel tratto di piazza Casa Pia; martedì 5 luglio, dalle 2 alle 4 , interdetto il transito pedonale (con idonea delimitazione e l’ausilio di movieri) nel tratto di largo dei Marinai Russi;

, interdetto il transito pedonale (con idonea delimitazione e l’ausilio di movieri) nel tratto di largo dei Marinai Russi; martedì 5 luglio, dalle ore 00 alle 2, interdetto il transito pedonale (con idonea delimitazione e l’ausilio di movieri) nel tratto della Passeggiata a Mare (piazzale Batteria Masotto).

(16)