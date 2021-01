Lavori AMAM: possibili disservizi nell’erogazione di acqua a Messina

Lavori in corso, oggi, martedì 12 gennaio, a Messina, ad opera dell’AMAM che, con una nota, segnala possibili disservizi nell’erogazione dell’acqua per alcuni residenti della città dello Stretto. Gli interventi, specificano dall’Azienda Meridionale Acque Messina, e quindi i potenziali disagi riguarderanno la zona Sud.

A comunicarlo, mostrando le immagini degli interventi attualmente in corso, è l’AMAM, l’Azienda che a Messina si occupa della distribuzione idrica su tutto il territorio comunale. Gli interventi, in corso oggi nella città dello Stretto riguardano, in particolare, la zona Sud. Possibili disagi, si specifica nella comunicazione dell’Azienda, nell’erogazione idrica per gli abitanti dell’area compresa tra il semaforo di Mili e la rotatoria di Tremestieri.

