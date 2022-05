Lavori AMAM a Messina: tutti i divieti di sosta fino al 27 maggio

Al via oggi, lunedì 9 maggio, i lavori di pulizia programmata delle caditoie, griglie di scolo e tombini delle acque bianche in diversi villaggio della zona Nord e della Zona Sud di Messina. Per realizzare gli interventi, programmati da AMAM, il Comune ha disposto alcuni divieti di sosta, con rimozione coatta, nelle strade interessate fino al 27 maggio. Vediamo dove e gli orari.

Divieti di sosta per lavori AMAM a Messina dal 9 al 27 maggio

Pubblichiamo, di seguito, tutte le zone di Messina interessate dai divieti di sosta.

Divieti nella zona centro Nord

VIA GRAN PRIORATO

09 maggio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 11 :00 tra via Monsignor D’Arrigo e via Garibaldi;

VIA FRANCESCO CRISPI

09 maggio 2022 dalle ore 11:00 alle ore 15:00 tra via Monsignor D’Arrigo e via Garibaldi;

VIA S. LIBERALE

09 maggio 2022 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 tra via Monsignor D’Arrigo e via Garibaldi;

VIA FOSSATA

10 maggio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 13:00 tra via Monsignor D’Arrigo e via Garibaldi;

VIA S. MARIA DELL’ARCO

10 maggio 2022 dalle ore 13:00 alle ore 18:00 tra via Chiesa dei Marinai e via Garibaldi;

VIA C. POMPEA

12 maggio 2022 tra viale Annunziata e il ristorante Corte dei Mari;

13 maggio 2022 tra il ristorante Corte dei Mari e via Salita Fosse;

16 maggio 2022 tra via Salita Fosse e il n. civico 157 (farmacia Facciolà);

17 maggio 2022 tra n. civico 157 (farmacia Facciolà) e Salita Fondelle e Canale;

18 maggio 2022 tra Salita Fondelle e Canale e villa Bosurgi;

19 maggio 2022 tra villa Bosurgi e il lido Octopus;

20 maggio 2022 tra il lido Octopus e il Trocadera Sport Club;

23 maggio 2022 tra il Trocadera Spo:t Club e il Windsurf Club Messina;

24 maggio 2022 tra il Windsurf Club Messina e il lido Sottovento;

25 maggio 2022 tra il lido Sottovento e il n. civico 1187;

26 maggio 2022 tra il n. civico 1187 e il n. civico 1331;

27 maggio 2022 tra il n. civico 1331 e il torrente Guardia.

Divieti di sosta nella zona Sud

BRIGA MARINA – S.P. 33

09 maggio 2022 tra la SS 114 e il villaggio Giampilieri;

GIAMPILERI-S.P. 33

10 maggio 2022 all’interno del villaggio Giampilieri;

MOLINO – S.P. 33

11 maggio 2022 tra il villaggio Giampilieri e il villaggio Molino;

MOLINO- VIA GOLINO

12 maggio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 12:00;

ALTOLIA – S.P. 33

12 maggio 2022 dalle ore 12:00 alle ore 18:00 tra il villaggio Molino e il villaggio Altolia;

ALTOLIA – VIA LUOGOGRANDE

13 maggio 2022;

PEZZOLO – S.P. 35

16 maggio 2022 tra la via Nazionale c.da Stella;

17 maggio 2022 tra c.da Stella e il villaggio Pezzolo;

BRIGA SUPERIORE- s.r. 34

18 maggio 2022 tra la via Nazionale e il villaggio di Briga Superiore;

S. MARGHERITA S.P. 36

l9 maggio 2022 tra la via nazionale e il villaggio di S. Margherita;

20 maggio 2022 all’interno del villaggio di S. Margherita;

S. STEFANO MEDIO-S.P. 36

23 maggio 2022 tra il villaggio S. Margherita e il villaggio di S. Stefano Medio;

24 maggio 2022 all’interno del vill1111gio S. Stefano Medio;

S. STEFANO BRIGA-S.P. 36

25 maggio 2022 tra il villaggio S. Stefano Medio e il villaggio di Santo Stefano Briga;

26 maggio 2022 all’interno del villaggio S. Stefano Briga;

GALATI S. LUCIA -S.P. 36

27 maggio 2022 tra il villaggio Galati S. Anna e il villaggio Galati S. Lucia:

(16)