Lavori AMAM a Messina: senz’acqua parte della zona Nord. Date e strade

Una porzione di Messina nord senz’acqua domani, giovedì 20 aprile, e possibili disagi e riduzioni della distribuzione idrica venerdì 21 aprile. A comunicarlo è l’AMAM che annuncia alcuni interventi di manutenzione programmata nelle prossime ore. Vediamo tutti i dettagli.

L’intervento interesserà in particolare la zona di Faro Superiore. Di seguito la nota dell’AMAM: «Per un intervento di manutenzione programmata, sarà necessario interrompere l’erogazione idrica per l’intera giornata di domani, giovedì 20 aprile, nella porzione del villaggio collinare che va dalla via Papardo sino a Tono. Per questo potranno registrarsi riduzioni nei tempi di distribuzione oltre che nella giornata di domani anche nella successiva di venerdì 21 aprile».

Maggiori informazioni e aggiornamenti seguiranno nelle prossime ore sul sito dell’AMAM (a questo link). Per segnalare eventuali situazioni di particolare disagio o emergenza è possibile rivolgersi al numero telefonico dedicato 090 3687722 oppure alla pagina Facebook.

