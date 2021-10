Lavori a Viadotto Ritiro: modifiche viarie in via Palermo fino al 10 novembre

Modifiche viarie fino al 10 novembre nel tratto della via Palermo sottostante la carreggiata del viadotto Ritiro, per consentire l’esecuzione in sicurezza di lavori di saldatura del nuovo impalcato autostradale. In particolare sono stati disposti nella fascia oraria notturna, il divieto di sosta e di transito, sia veicolare che pedonale, fatta eccezione per mezzi di soccorso, di pronto intervento o delle forze di polizia. Vediamo, nel dettaglio, la tratta interessata e gli orari.

Al via l’attività di saldatura del nuovo impalcato autostradale, carreggiata destra, nell’ambito dei “Lavori per l’intervento di adeguamento statico e miglioramento sismico del viadotto Ritiro sull’Autostrada A- 20 Messina-Palermo, con previsione di rinforzo delle pile, fondazioni e sostituzione degli impalcati con tipologia schemi strutturali di nuova concezione, misti acciaio/calcestruzzo a travata continua”. In vista degli interventi e fino al 10 novembre, il Comune di Messina ha disposto, nel tratto di via Palermo, sottostante la carreggiata del viadotto Ritiro:

divieto di sosta su entrambi i lati;

su entrambi i lati; divieto di transito veicolare e pedonale.

I divieti saranno in vigore dalle ore 21.00 alle 6.00. Sul posto saranno collocate delle barriere idonee a bloccare il transito, insieme alla consueta segnaletica verticale. Possibile, inoltre, la presenza di presidi del Corpo di Polizia Municipale.

