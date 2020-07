Lavori a Torre Faro il 16 e 17 luglio: come cambia la viabilità tra limiti e divieti

Divieti di sosta e di transito e modifiche alla viabilità a Torre Faro oggi e domani, venerdì 17 luglio, per lavori sul manto stradale. A comunicarlo è la Città Metropolitana di Messina che sottolinea come, per assicurare il rispetto delle misure, sarà presente in loco la Polizia Metropolitana già a partire dalle 8.00 di mattina.

Gli interventi e le relative modifiche alla viabilità riguardanti la strada provinciale 47 di Torre Faro sono stati disposti con l’ordinanza n.15 della III Direzione “Viabilità Metropolitana” e proseguiranno oggi, giovedì 16 luglio, fino alle 19.00 e domani, venerdì 17 luglio, dalle 7.00 alle 19.00. Gli interventi sono finalizzati alla rimessa in sesto del manto stradale.

Lavori a Torre Faro: divieti e limiti per il 16 e 17 luglio

Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, oggi giovedì 16 e domani venerdì 17 luglio a Torre Faro vigeranno alcune modifiche alla viabilità dalle 7.00 alle 19.00 di entrambe le giornata. Vediamo quali sono:

senso unico alternato nel tratto di strada compresa tra la strada statale 113 ed il canale;

nel tratto di strada compresa tra la strada statale 113 ed il canale; divieto di transito , per tutti i veicoli, lungo il tratto di strada compreso tra il canale e la fine della strada provinciale 47 (fatta eccezione per i mezzi di soccorso);

, per tutti i veicoli, lungo il tratto di strada compreso tra il canale e la fine della strada provinciale 47 (fatta eccezione per i mezzi di soccorso); divieto di sosta da ambo i lati su tutto il tratto di strada interessato dai lavori di bitumazione della carreggiata della strada provinciale 47 di Torre Faro e Lago Piccolo, dal km. 0+000 al km. 0+815.

