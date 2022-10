Lavorare a Disneyland Paris: come partecipare alle selezioni dei personaggi

Se lavorare a Disneyland Paris è sempre stato il vostro sogno, adesso potete candidarvi alla selezione dei personaggi Disney e Marvel e di performer per gli spettacoli del parco divertimento tra i più amati dai bambini. Disneyland Paris, infatti, ha avviato le audizioni anche in Italia alla ricerca di: ballerini, performer, sosia e interpreti di personaggi. Le selezioni si svolgeranno venerdì 28 ottobre a Milano e domenica 30 ottobre a Roma. Vediamo i requisiti e come candidarsi al nuovo lavoro.

Lavorare a Disneyland Paris 2022

Per partecipare alle selezioni 2022 e lavorare a Disneyland Paris ecco i requisiti necessari:

età non inferiore a 18 anni;

altezza compresa tra 1,37 e 1,93

dinamismo, creatività, rigore e puntualità;

orientamento al lavoro di squadra in ambito multiculturale;

buon livello di danza.

Le audizioni si terranno:

venerdì 28 ottobre 2022, a Milano, presso M.A.S in via Privata Antonio Meucci 83, a partire dalle 10:00;

domenica 30 ottobre 2022, a Roma, presso ART Village in Via Aurelia 477, a partire dalle ore 10:00.

Come candidarsi al lavoro

Per partecipare alle audizioni, basta compilare il form a questo link.

