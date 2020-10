L’Avis Messina rimarrà chiuso domenica 1 novembre per la Festa di Ognissanti

In occasione della Festa di Ognissanti, l’Avis Messina rimarrà chiuso. Slitta quindi la prima domenica del mese dedicata alle donazioni di sangue da destinare ai nosocomi cittadini. L’appuntamento si sposta così a domenica 8 novembre, dalle 07 alle 11. L’Avis Messina rimane aperto durante la settimana da lunedì al sabato.

Vuoi diventare un donatore Avis Messina?

Per diventare donatore dell’Avis Comunale di Messina basta seguire pochi e semplici passi:

Prenota telefonicamente: 090 674521 o sul sito

Fissa il tuo appuntamento

Scarica e compila il form online

L’Avis Messina è in via Ghibellina 150/i – Angolo via L. Manara, da lunedì al sabato, dall 07.00 alle 11.00 e la prima domenica del mese.

