L’autunno a Messina si fa più dolce: torna Chocomoments, la Festa del Cioccolato

Una fabbrica di cioccolato per scoprire come si prepara il dolce più amato da grandi e piccini, un cooking show, dei choco-aperitivi e naturalmente una mostra-mercato: a novembre a Messina torna Chocomoments, la festa del cioccolato artigianale che per quattro giorni animerà piazza Cairoli.

Dopo una prima edizione a novembre 2019 e una pausa dovuta alla pandemia covid-19, Chocomoments torna a Messina per diffondere la cultura del cioccolato artigianale. La città dello Stretto si prepara quindi a una quattro giorni in compagnia di Maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia, pronti a presentare le proprie prelibatezze. L’evento si svolgerà a piazza Cairoli dall’11 al 14 novembre 2021, ogni giorno dalle ore 10.00 alle ore 23.45, nel rispetto delle norme anti-covid.

La Festa del Cioccolato, che occuperà la piazza centrale di Messina, si presenta come un evento per tutta la famiglia, con particolare riguardo alle scuole, che potranno richiedere l’organizzazione di visite didattiche gratuite per tutti gli studenti.

Chocomoments torna a Messina: gli eventi per la Festa del Cioccolato di piazza Cairoli

In occasione di Chocomoments, sarà possibile assistere e partecipare a laboratori o cooking show, o semplicemente acquistare del buon cioccolato. Ecco, in anteprima, gli eventi previsti per la Festa del Cioccolato a Messina.

Mostra Mercato del Cioccolato Artigianale;

Fabbrica di Cioccolato;

Choco-Scuola, dedicata agli alunni delle scuole cittadine per la partecipazione al laboratorio didattico e si terrà il 14 e 15 novembre;

Chocobaby-Laboratori per Bambini;

Lezioni di Cioccolato per Adulti;

Cooking Show – Pralina della Città;

Tavoletta da Guinness;

Choco-aperitivi;

Choco-Menu.

(16)