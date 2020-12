“L’altra pandemia”, sabato 19 dicembre il convegno (online) dell’Associazione Orione

“L’altra pandemia”, quella che scorre parallela al coronavirus e coinvolge il settore della sanità, ma anche il mondo del lavoro e l’economia in generale: è questo il tema del convegno organizzato dall’Associazione Orione per domani, sabato 19 dicembre, in streaming. L’evento vedrà gli interventi di docenti dell’Università di Messina e di ospiti di chiara fama. Per gli studenti che assisteranno è prevista l’assegnazione di i 0.25 crediti formativi (Cfu).

«Oggetto dell’evento – spiegano dall’Associazione Universitaria Orione – sarà la pandemia che si consuma silenziosamente e parallelamente a quella da coronavirus. Fenomeno dalle origini profonde, che ha mostrato i suoi segni prima ancora che il virus avanzasse e diventasse principale argomento quotidiano. La sanità, il mondo del lavoro, e l’economia sono pesantemente segnati da difficoltà dettate da carenza di organico, scarsi investimenti e scarsa capacità di programmazione. Il virus, oltre a mettere in luce una situazione già precaria, sta lasciando cicatrici molto profonde su settori già pesantemente danneggiati ancor prima dell’emergenza sanitaria».

Sarà possibile assistere al convegno tramite la pagina Facebook dell’Associazione Universitaria Orione a partire dalle ore 9.15 di domani mattina. Per maggiori informazioni su come ottenere i Cfu e maggiori dettagli sul convegno è possibile consultare gli account social (Facebook e Instagram) dell’Associazione.

“L’altra pandemia” – il programma del convegno dell’Associazione Orione

L’incontro affronterà, in tre successivi momenti, le crisi dei settori sanitario, sociale ed economico che si accompagnano alla pandemia. Tali tematiche verranno discusse con l’intervento di illustri docenti dell’Università e di ospiti di chiara fama.

Ad affrontare gli aspetti medico-sanitari, con riferimento alle difficoltà che il sistema sta incontrando nel garantire l’attività ordinaria, saranno:

il Prof. Navarra , ordinario di Chirurgia Generale dell’Ateneo di Messina e presidente della Società italiana di Ricerche in Chirurgia;

, ordinario di Chirurgia Generale dell’Ateneo di Messina e presidente della Società italiana di Ricerche in Chirurgia; il Prof. Melazzini, Amministratore Delegato di ICS – Istituti Clinici Scientifici Maugeri, componente del Consiglio di Amministrazione del CNR ed ex direttore generale AIFA.

La tematica relativa alla crisi del settore sociale verrà affrontata:

dal Prof. Perconti, ordinario d’Ateneo di Filosofia del Linguaggio e Direttore del Dipartimento COSPECS;

ordinario d’Ateneo di Filosofia del Linguaggio e Direttore del Dipartimento COSPECS; dal Mons. Raspanti, vescovo di Acireale e vicepresidente della Conferenza episcopale italiana.

A discutere degli effetti che la pandemia ha avuto sull’economia e sul mercato del lavoro saranno:

il Prof. Limosani , ordinario d’Ateneo e direttore del Dipartimento di Economia;

, ordinario d’Ateneo e direttore del Dipartimento di Economia; il Prof. Nannicini, Senatore della Repubblica Italiana e ordinario di Economia Politica all’Università Bocconi.

