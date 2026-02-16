La Villa Mazzini di Messina chiusa: necessario intervento urgente su albero monumentale

La Villa Mazzini di Messina chiude temporaneamente a tutela della pubblica incolumità. A deciderlo, il sindaco di Messina Federico Basile con ordinanza n. 35 del 15 febbraio 2026 dopo l’eccezionale ondata di maltempo che, con il passaggio del ciclone Ulrike, ha interessato il territorio comunale con violente raffiche di vento occidentali da burrasca a burrasca forte, con punte fino a tempesta.

Villa Mazzini chiusa dal 15 febbraio

Gli eventi meteorologici hanno determinato criticità diffuse sull’intero territorio cittadino. Ci sono state cadute di alberi, danneggiamenti a infrastrutture e situazioni di potenziale pericolo. Tutto questo ha reso necessari interventi urgenti di messa in sicurezza. Con precedente ordinanza sindacale n. 33 del 13 febbraio 2026 era stata già prorogata, fino alle ore 24.00 del 14 febbraio, la chiusura delle ville comunali e dei cimiteri cittadini.

A seguito delle verifiche tecniche effettuate all’interno di Villa Mazzini, è emerso che l’albero monumentale di Araucaria, già censito nel patrimonio arboreo della villa, ha riportato, a causa delle eccezionali raffiche di vento, condizioni di instabilità. L’instabilità era tale da rendere necessario un intervento urgente di potatura e di rimozione dei rami in precario stato di equilibrio e/o a rischio crollo.

Sulla base dei primi controlli di Messina Servizi Bene Comune, è emersa l’esigenza di mantenere la chiusura dell’area. Al momento, non sono garantite le condizioni di sicurezza per la riapertura al pubblico.

Per questo motivo, il sindaco ha deciso di chiudere la Villa Mazzini di Messina dal 15 di febbraio fino a quando non sarà messa di nuovo in sicurezza.

Parallelamente, a Villa Dante sono in corso interventi di manutenzione e pulizia. La cittadinanza è invitata a prestare la massima prudenza e a prestare attenzione alle aree interessate dai lavori, evitando di transitare nelle zone di intervento.

