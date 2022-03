La Strada Statale 114, ad Alì Terme, chiusa al traffico: viabilità alternativa sulla A18

La Strada Statale 114 (SS114 “Orientale Sicula”), all’altezza di Alì Terme, rimane ancora chiusa al traffico. A comunicarlo è l’ANAS che non riaprirà la viabilità fino al «ripristino delle condizioni di sicurezza accertate dall’Amministrazione comunale». Nella notte tra il 14 e il 15 marzo, infatti, tra il km 23,000 e il km 25,000 è crollato un fabbricato adiacente alla Strada Statale 114 che quindi è stata chiusa al traffico veicolare. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell’ANAS e le forze dell’ordine. Viabilità spostata sull’A18 Messina – Catania tra gli svincoli di Tremestieri e Roccalumera.

