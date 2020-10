La squadra del Camaro diventa partner solidale del Centro Nemo Sud di Messina

«Da oggi al fianco del Centro NeMO SUD!». Si percepisce grande entusiasmo leggendo il post sui social della SSD Camaro 69 – l’Unione Sportiva Dilettantistica Camaro 1969 – che diventa partner solidale del Centro Clinico Nemo Sud di Messina.

«La società – continua il post – ha scelto di dedicare grande attenzione al Centro, donando a NeMO SUD l’opportunità di promuovere insieme eventi e iniziative utili a sensibilizzare il territorio sul tema della disabilità e in particolare delle malattie neuromuscolari».

SSD Camaro e Centro Nemo Sud – una squadra che vince

Ancora non è stato svelato nulla, ma la certezza è che il Camaro dedicherà particolare attenzione alla struttura del Policlinico di Messina gestita dalla Fondazione Aurora Onlus. «L’esperienza di NeMO SUD al fianco dei più fragili sarà importante per Camaro nella diffusione di messaggi dedicati ai bambini e ragazzi, ma anche agli adulti.

Questo sodalizio donerà al Centro Clinico l’opportunità di promuovere insieme al Camaro eventi ed iniziative con lo scopo di raccogliere fondi da destinare ai progetti di NeMO SUD. Occasioni utili per sensibilizzare il territorio sul tema della disabilità ed in particolare delle malattie neuromuscolari (SLA, SMA e distrofie)».

Fondazione Aurora Onlus

Fondazione Aurora Onlus – Centro Clinico Nemo Sud di Messina nasce per prendersi cura delle persone affette da malattie neuromuscolari, come la SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica), la SMA (Atrofia Muscolare Spinale) e le Distrofie Muscolari.

In Italia sono 40.000 le persone che vivono con questo tipo di patologie altamente invalidanti, con un grave impatto sociale, caratterizzate da lunghi e complessi percorsi di cura e assistenziali.

Il Centro Clinico è presente in quattro città sul territorio nazionale:

Messina

Roma

Arenzano

Milano

Ogni sede del Centro Clinico NeMO opera esclusivamente in regime convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale, per offrire le migliori cure possibili a condizioni sostenibili e senza oneri aggiuntivi per i pazienti e le loro famiglie. A Messina diverse le iniziative benefiche – coordinate da Letizia Bucalo Vita – per sostenere il Centro Clinico Nemo Sud, fra tutte; Messina in Passerella.

