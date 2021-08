La Sicilia musa ispiratrice della designer Enrica Mannari per Amazon Summer Colors

Il nuovo Look Book Summer Colors di Amazon parla (anche) la lingua della Trinacria: è la Sicilia infatti la protagonista e musa ispiratrice di una delle illustrazioni realizzate dalla designer Enrica Mannari per il catalogo dell’estate 2021. Ad ispirare l’artista e divulgatrice emozionale, il Parco delle Madonie, microcosmo naturale dove sono rappresentate tutte le specie vegetali del Mediterraneo e si trovano 90 tipi di farfalle diverse.

Il catalogo estivo di Amazon, corredato dalle illustrazioni di Enrica Mannari, poi riportate all’interno in bianco e nero da colorare, si propone come una vetrina dei prodotti venduti all’interno dello store, con un’attenzione particolare alle produzioni locali delle singole regioni e alle aziende attente all’ambiente. Ogni disegno è accompagnato da una frase, pensata per stimolare la creatività di chi la legge. Per la Sicilia è stata scelta: “La bellezza è tale solo se scorre come un fiume”.

Una parte importante del Look Book è infatti dedicata al Made in Italy. Tra i prodotti siciliani, Amazon ha selezionato la linea Amuri Cosmetica, nata dalle fronde di un uliveto biologico secolare situato nel Parco delle Madonie, in provincia di Palermo. Le altre vetrine del Look Book Summer Colors sono Amazon Launchpad, dedicata a prodotti realizzati da startup, la vetrina Handmade, in cui sono disponibili le eccellenze degli artigiani italiani e internazionali, e la vetrina Climate Pledge Friendly, che seleziona solo prodotti sostenibili.

Il catalogo è disponibile a questo link.

(11)