La piazzetta di Ritiro come una giungla, Sorbello: «Degrado assoluto, s’intervenga con urgenza»

La piazzetta di Ritiro abbandonata al degrado, tra pavimentazione dissestata e vegetazione incolta: questa la segnalazione del consigliere comunale Salvatore Sorbello, che chiede un intervento celere e risolutivo al Commissario Straordinario del Comune di Messina, Leonardo Santoro.

Le immagini parlano da sole, la piazzetta di Ritiro necessita di un intervento di manutenzione del verde e di una rimessa a nuovo della pavimentazione. E proprio questo è ciò che chiede il consigliere comunale Salvatore Sorbello: «Segnalo al Commissario Straordinario e per conoscenza alla Messina Servizi Bene Comune Spa, nonché agli uffici manutenzione strade ed Arisme la situazione di degrado assoluto in cui versa la gloriosa Piazzetta di Ritiro sottostante la Caserma dei Carabinieri Staz. Ritiro-Giostra. Così come testimoniano le immagini che allego alla presente, la Piazzetta è ridotta ad una giungla, con pavimentazione dissestata in più punti, che solo grazie ai residenti di buona volontà ha trovato negli anni una manutenzione effettuata alla meno peggio».

«Chiedo – conclude il consigliere Salvatore Sorbello – che s’intervenga con somma urgenza al fine di ridare dignità e decoro alla Piazza, tra le più importanti della nostra città sia per storia che per numero di popolazione residente, sempre al centro della socializzazione da più generazioni di giovani e anziani».

Loading... ×

(5)