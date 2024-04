La Paper week 2024 arriva a Messina: una settimana dedicata al riciclo di carta e cartone

La Paper week 2024 arriva a Messina con “Un tesoro di Carta!” Da oggi a domenica sono previsti incontri con i giovani negli istituti scolastici per informare su statistiche e curiosità. Si imparerà anche a riciclare la carta e il cartone con dei giochi e da domani anche visite degli studenti al Centro di Selezione di Pace per la manifestazione ‘RicicloAperto’.

Ambasciatori del riciclo

Da oggi, 8 aprile, fino a domenica 14 arriva a Messina “La Paper Week 2024”, la settimana dedicata all’informazione e alla formazione sul riciclo di carta e cartone. Sono previsti tanti momenti con gli studenti e appuntamenti social per coinvolgere e sensibilizzare i cittadini sulle pagine social di Messinaservizi Bene Comune per spiegare l’importanza del riciclo.

Durante la Paper Week 2024 di Messina, la Messinaservizi Bene Comune nell’ambito del progetto “Messina 2030” siglato insieme alle Società partecipate comunali e all’Ufficio scolastico provinciale di Messina, incontrerà gli studenti nelle scuole, con momenti educativi e interattivi. Gli incontri serviranno a coinvolgere direttamente gli studenti offrendo loro conoscenze e strumenti pratici per riconoscere il valore della carta come risorsa e l’importanza di una corretta raccolta differenziata. Attraverso attività didattiche e discussioni, gli studenti diventeranno ambasciatori del riciclo della carta presso le loro famiglie e nella comunità.

Paper week 2024: tra giochi e formazione

La Paper week 2024 di Messina prevede anche tanti giochi come “Trova l’Intruso”, dove i partecipanti dovranno riconoscere oggetti che non dovrebbero essere smaltiti con la carta (come scontrini fiscali, carta oleata, o fazzoletti usati). Da domani inizieranno anche le visite all’impianto di Selezione di Pace per la manifestazione ‘RicicloAperto’ di cui fa parte anche la Paper Week.

Gli appuntamenti:

Martedì 9 aprile, alle 9, un gruppo di studenti dell’Istituto La Pira Gentiluomo visiterà l’impianto di Pace;

alle 10.30, sarà il turno di un gruppo di alunni dell’IIS F. Maurolico e del Liceo Scientifico Galilei (Spadafora);

venerdì 24, alle 9, ci sarà la visita di un gruppo di alunni dell’istituto Albino Luciani e poi alle 10.30 sarà il turno di un altro gruppo di ragazzi dell’IIS F. Maurolico;

Domenica 14 aprile infine, riflessione finale sulla settimana, con un invito a continuare le buone pratiche.

L’iniziativa è organizzata da Comieco, in collaborazione con Federazione Carta e Grafica, Unirima e con il patrocinio di ANCI, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Utilitalia e Rai per la Sostenibilità.

