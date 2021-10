La messinese Simona Cascio è nella squadra Campione d’Europa di basket sordi

C’è anche la messinese Simona Cascio nella nazionale femminile di basket sordi che ha vinto i Campionati Europei 2021, battendo, a Pescara, la Russia, 63 a 61.

«Un cerchio che si chiude – ha detto il tecnico Beatrice Terenzi –, perché in casa ci siamo presentate, ai Mondiali di Palermo nel 2011, e in casa dieci anni dopo, abbiamo coronato il nostro percorso.

Grazie alla Federazione Sport Sordi Italia per aver creduto in noi, pensiamo di averli ripagati in questi anni e soprattutto oggi che ci mettiamo al collo la medaglia d’oro».

L’Italia vince ancora

Una stagione sportiva che sta andando benissimo per gli atleti olimpici e paralimpici italiani. Adesso arriva una nuova medaglia d’oro per la nazionale femminile di basket non udenti, che ha battuto le colleghe russe ai Campionati Europei 2021, disputati a Pescara.

«Abbiamo dato una strigliata veemente nello spogliatoio all’intervallo e ricordato che stavano giocando una finale – ha detto il coach Braida – eravamo convinte di doverla riprendere dal punto di vista psicologico e non dal punto di vista tecnico perché le informazioni le avevano già tutte, stava vincendo la paura e una volta tornate in campo hanno dimostrato il loro valore».

La messinese Simona Cascio è campionessa d’Europa

In nazionale anche la messinese Simona Cascio, testimonial d’eccezione dell’ultima edizione del Parolimparty. E sono proprio i ragazzi della manifestazione sportiva cittadina a complimentarsi con l’atleta messinese:

«Dopo oltre anni la nazionale femminile di basket sorde è Campione d’Europa. Complimenti – scrive il comitato del Parolimparty di Messina – alle Azzurre per il bellissimo traguardo raggiunto e super complimenti alla messinese Simona Cascio, testimonial d’eccezione dell’ultima edizione del Parolimparty. Grandissima Simona! Felicissimi per questo tuo bellissimo traguardo».

