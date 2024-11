La Matta made in Sicily: la steakhouse nel cuore di Messina dove gusto fa rima con qualità

Alta qualità delle materie prime, ricette e abbinamenti che uniscono tradizione e innovazione, tanta passione. Sono queste le fondamenta su cui è nata La Matta made in Sicily, steakhouse che si trova a pochi passi dal Duomo di Messina. A tenere le redini dell’attività sono Giovanni Mollica e Mario Centorrino, due giovani legati da una profonda amicizia nata sui banchi di scuola, che nel 2017 hanno deciso di aprire le porte di un locale che vuole regalare ai propri clienti un’esperienza di gusto davvero unica. Al loro fianco, nel lavoro ma anche nella vita, ci sono Angela Panio e Martina Mangano che hanno permesso la creazione di un quartetto davvero affiatato che si divide i compiti tra sala e cucina.

Mercoledì 20 novembre le porte de La Matta made in Sicily si sono aperte per la prima Press Dinner. Per l’occasione, è stato ideato un menu degustazione che ha visto susseguirsi sul tavolo dei commensali hamburger e piatti di carne che sono diventati nel tempo i punti di forza del locale. «Il nostro è un menu in continua evoluzione – ha raccontato Mario Centorrino. Vogliamo offrire ai clienti sempre qualcosa di nuovo e questo è possibile soltanto con un costante lavoro di ricerca che unisce la sperimentazione alla selezione di materie prime, sempre di altissimo livello». I loro hamburger, ad esempio, sono realizzati con carne di filiera certificata italiana.

I piatti sono accompagnati da un’attenta e ricca selezione di vini e birre artigianali, capaci di esaltare ancor di più i sapori del ricco menu. Non mancano i dessert che regalano, è proprio il caso di dirlo, un dolce fine pasto.

Il Menu della Cena Degustazione

Antipasti

Petite La Matta, Ribs in salsa BBQ, Tartare Burger

Panini

Asso di Denari: hamburger, tortino di patate croccante al formaggio, porchetta, edamer e maionese.

Due di Denari: hamburger, pesto di pistacchio, pomodori secchi, stracciatella e spianata piccante.

Dieci di Denari: pulled pork, edamer, patate al forno, crumble di cipolla e salsa bbq.

Disgraziato: hamburger, salame, caciocavallo, carciofo panato e fritto, pomodori secchi e maionese alle olive.

Carne

Involtini di Picanha ai funghi con patate al forno e crema di pecorino romano

Tagliata di manzo scottona Polonia

Dolci

Brownie della Casa, Cheesecake della Casa

Il gioco della Matta

Quando si cena a La Matta made in Sicily, prima di andar via c’è un obbligo da rispettare: sfidare la fortuna al gioco della Matta. In cosa consiste? Dopo aver consumato ai tavoli, ai clienti viene fornito un mazzo di carte per poter “smazzare”. Il fortunato cliente che pesca la matta (Re di Denari) dal mazzo vince il panino consumato oppure riceve uno sconto sulle altre consumazioni. Un gioco che piace molto al pubblico, soprattutto a quello più giovane.

La Matta: un gusto che conquista anche fuori Messina

Quello di Giovanni e Mario è un progetto ambizioso ma che sta portando importanti risultati, anche fuori i confini di Messina. I panini de La Matta made in Sicily, infatti, hanno già superato lo Stretto, conquistando i palati dei giudici di importanti manifestazioni food e nelle prossime settimane nuove sfide attendono i ragazzi. Il 27 novembre a Genova, ad esempio, parteciperanno al concorso “Artista del Panino” mentre a gennaio voleranno a Rimini per una nuova burger battle, dopo una selezione che ha visto oltre mille partecipanti. Occasioni importanti che porteranno, ne siamo certi, grandi risultati.

