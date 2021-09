La Galleria Vittorio Emanuele di Messina «come la “A. Sordi” di Roma»: al via i lavori

Sono iniziati gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione della Galleria Vittorio Emanuele di Messina: ad annunciarlo sono stati il sindaco di Messina, Cateno De Luca, e l’assessore Francesco Caminiti. L’obiettivo è rendere la struttura più accogliente e funzionale, con delle vetrate agli accessi che consentano di fruirne pienamente anche nel periodo invernale. Prevista, tra le altre cose, la costruzione di un palco per la presentazione di libri e altri eventi culturali.

Diretta mattutina a sorpresa all’interno della Galleria Vittorio Emanuele di Messina, dove il sindaco Cateno De Luca e l’assessore Francesco Caminiti hanno illustrato il progetto per la riqualificazione della storica struttura insieme all’architetto responsabile dei lavori per la ditta incaricata. Tra le particolarità, le nuove chiusure a vetri, al termine dei lavori, «stile Galleria “Alberto Sordi” di Roma», ha precisato il Primo Cittadino.

Cosa prevedono i lavori? Innanzitutto alcuni interventi sulla copertura, finalizzati ad eliminare le infiltrazioni, poi la sistemazione del pavimento, con l’inserimento delle tessere mancanti, e quella dei rosoni in vetro. Si lavorerà anche sull’impianto di illuminazione e su quello di videosorveglianza, oltre che sull’installazione della rete wi-fi. Le vetrate, come si anticipava, saranno l’ultimo passaggio per il completamento dei lavori.

La Galleria avrà al suo interno 23 lotti, che saranno destinati secondo le procedure del Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico. Gli arredi, ha precisato l’Amministrazione, saranno uguali per tutti, per creare una maggiore armonia. La ditta incaricata ha a disposizione 120 giorni per il completamento dei lavori, quindi – salvo imprevisti – per Natale 2021 la Galleria Vittorio Emanuele dovrebbe essere come nuova.

