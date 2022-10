La Festa della Natura: passeggiate naturalistiche con il MuMa di Milazzo

Sabato 8 e domenica 9 ottobre 2022 torna a Milazzo “Urban Nature”: la Festa della Natura promossa, in tutta Italia, dal WWF. In occasione della due giorni, il Museo del Mare di Milazzo (MuMa) propone due passeggiate naturalistiche «tra le bellezze del nostro territorio». Ma non solo, perché durante la Festa della Natura 2022 sarà possibile partecipare alle attività di Citizen Science che prevedono il censimento della biodiversità: piante e animali allo stato selvatico, presenti nella provincia di Messina, utilizzando l’app iNaturalist.

Festa della Natura 2022

Ecco le passeggiate naturalistiche organizzate a Milazzo, in occasione della Festa della Natura 2022:

sabato 8 ottobre, alle 15.00: passeggiata naturalistica al Boschetto dell’Ancora , a Tono Milazzo. Il Boschetto dell’Ancora ha un prezioso valore botanico «perché al suo interno – dice Pippo Ruggeri di Legambiente – insistono più 50 specie vegetali , di cui alcune molto rare iscritte nella lista rossa a rischio d’estinzione, come il cardo pallottola, il fiordaliso crispino, tamerici, gigli marini, euforbie, ginestre, oleandri e anche le palme mediterranee che in modo naturale hanno messo radici nel boschetto, grazie agli uccelli che hanno trovato un ambiente favorevole. È un ambiente naturale , da conoscere e da tutelare, forse rappresenta uno dei migliori esempi del risanamento del litorale di Ponente».

domenica 9, alle 09.30: passeggiata naturalistica a Capo Milazzo, Baronia. La passeggiata è organizzata in concomitanza con la Giornata Nazionale del Camminare curata dall'associazione "Ama Camminare in Sintonia". Dal sentiero della Baronia, tra gli ulivi secolari e i vigneti del "Mamertino" ci si può affacciare a Punta Mazza.

Partecipazione gratuita e senza prenotazione.

