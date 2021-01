La donazione di sangue non si ferma, prosegue l’attività di Avis Messina

Nonostante la recente ordinanza sindacale che dichiara la città in zona rossa, l’Avis Messina non si ferma e continua la sua attività di raccolta sangue. Le attività di donazioni del sangue e degli emocomponenti sono livelli essenziali di assistenza sanitaria per cui non possono fermarsi.

«Come già successo durante il lockdown dello scorso marzo – fa sapere l’Avis Messina in una nota ufficiale – la donazione di sangue ed emocomponenti non si ferma. Nei D.P.C.M. degli scorsi mesi e nelle note del Ministero della Salute dello scorso novembre, infatti, è specificato l’inserimento della donazione tra le “situazioni di necessità” e pertanto, nel pieno rispetto dei protocolli sanitari e della tutela della salute di staff e donatori, l’attività dell’Avis Comunale di Messina proseguirà regolarmente».

Puoi andare a donare regolarmente

La sede dell’Avis Comunale, in via Ghibellina 150/I infatti, rimane regolarmente aperta da:

lunedì a sabato, dalle 7.00 alle 11.00;

la prima domenica di ogni mese.

Per diventare donatore Avis:

