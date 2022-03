La colomba al mandarino di Sicilia: l’idea di “gusto” di Giuseppe Arena e Liquoriamo

Il prossimo 17 aprile si festeggerà la Pasqua e sarà immancabile sulle tavole la tradizionale colomba, che per questo 2022 potrebbe avere un sapore tutto nuovo, magari al mandarino di Sicilia. Nasce, infatti, una nuova idea di “gusto” che profuma di sole e di agrumi, grazie all’intuizione del pasticcere di Messina Giuseppe Arena e l’esperto di liquori di Capo d’Orlando Lorenzo Ricciardo, di Liquoriamo.

«Tutto nasce da una mia telefonata – racconta Lorenzo Ricciardo –, incuriosito dalla storia e dalla professionalità di Giuseppe Arena, l’ho contattato. Ci siamo incontrati ed è nato subito un feeling. Giuseppe ha assaggiato i miei liquori e ha pensato di realizzare una colomba al mandarino di Sicilia, un frutto che ama particolarmente, con cui realizza anche un’eccellente granita».

La colomba al mandarino di Sicilia è prodotta artigianalmente con lievito madre, farcita con crema al mandarino di Liquoriamo e ricoperta di glassa al cioccolato bianco aromatizzato al mandarino e petali di cioccolato. «Ogni fetta del profumato e soffice dolce dedicato alla Pasqua – dicono i due artigiani del gusto – parla di Sicilia».

I due artigiani del gusto

Giuseppe Arena è stato per il secondo anno consecutivo il pasticcere ufficiale di “Casa Sanremo” al Festival della Canzone Italiana e continua a occuparsi della sua gelateria di Ganzirri. «Un buon gelato si riconosce dalla vista, – ci aveva raccontato – dalla struttura, dal colore e dal gusto. Per esempio un buon gelato non deve avere una colorazione troppo intensa, in superficie non deve esserci una patina e poi si passa al gusto. Il gelato deve avere un sapore intenso, deve essere ben bilanciato, e si deve sentire la freschezza delle materie prime».

Lorenzo Ricciardo, invece, a febbraio 2021, ha aperto Liquoriamo il suo piccolo laboratorio di liquori. «Un anno e due mesi fa – racconta Lorenzo – ho realizzato il mio sogno e, spinto anche dagli amici e dalla famiglia che conoscevano questa mia passione, ho iniziato a creare i primi liquori artigianali con le antiche ricette di famiglia». Insieme alla colomba al mandarino di Sicilia, la confezione, in edizione limitata, contiene una bottiglietta di liquore al mandarino Liquoriamo che si potrà sorseggiare insieme al dolce di Pasqua.

