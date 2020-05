“La Casina”. A Messina il primo ristorante della Sicilia in cui “paghi quanto vuoi”

Un ristorante in mezzo al verde in cui i prezzi li stabiliscono i clienti: è il concetto alla base di “La Casina, paghi quando vuoi”, un’idea nata a Messina da Roberto, Alessandro e Sabrina Saccà, che hanno deciso di mettere su un’attività del tutto originale, almeno in Sicilia, che fa affidamento principalmente sulla correttezza delle persone.

La Casina aprirà a luglio 2020 sui colli San Rizzo, a Messina, lungo la Strada San Michele-Portella Castanea e sarà specializzata in cucina mediterranea. I pasti, inoltre, saranno preparati rigorosamente con ingredienti a km 0, coltivati e trasformati direttamente in loco. Questo nuovo ristorante, un’iniziativa certamente coraggiosa ma dalle grandi potenzialità umane, sarà aperto sia d’estate che d’inverno, dal giovedì alla domenica sera. Per la bella stagione prevedrà 100 posti a sedere, che nella stagione più fredda scenderanno a 70.

La nuova avventura in cui i tre giovani messinesi hanno deciso di lanciarsi non offrirà agli avventori solo del buon cibo. La Casina ospiterà anche eventi e attività di intrattenimento di diverso tipo: dal karaoke, al beer pong (gioco popolare nei college americani), alla musica dal vivo, ai giochi di ruolo. Ma non solo. Roberto, Alessandro e Sabrina sembrano avere in serbo per i loro ospiti tante sorprese.

Ancora non ha aperto i battenti, ma “La Casina – Paghi quanto vuoi” si presenta già come una novità interessante, da tenere sott’occhio per l’importante valore sociale e di riscoperta dello stare insieme che potrebbe rappresentare.

Maggiori informazioni sono e saranno disponibili sulla pagina Facebook dell’iniziativa.

