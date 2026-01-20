La Carrubba sostiene “Nebrodi Cardioprotetti” per l’acquisto di defibrillatori salvavita da destinare al territorio

Il 2026 si apre sotto il segno dell’impegno solidale per la Trattoria La Carrubba. Anche quest’anno Calogero Morgano, anima e titolare dello storico locale di Sant’Agata di Militello, ha scelto di sostenere un’iniziativa benefica, contribuendo a promuovere un progetto di grande valore per il territorio dei Nebrodi, che necessita di attenzione e supporto.

L’iniziativa è “Nebrodi Cardioprotetti”, un progetto che, grazie alla raccolta fondi avviata dall’Associazione Culturale “Parole & Colori”, mira a dotare i comuni nebroidei più periferici e lontani dai presidi ospedalieri di strumenti fondamentali per la prevenzione e la gestione delle emergenze cardiache.

«Come ogni anno – ha affermato Calogero Morgano – La Carrubba vuole dare il suo contributo per il sociale e aiutare chi ha più bisogno. In questo caso vogliamo spenderci per i Nebrodi e sostenere questa bellissima iniziativa, di cui sono venuto a conoscenza qualche tempo fa. Un territorio così vasto, dove insistono tanti centri collinari e montani, non facilmente raggiungibili in caso di emergenza, ha bisogno di dispositivi medici che possano salvare vite umane, così abbiamo pensato di contribuire all’iniziativa e di organizzare una cena in trattoria, in cui parte del ricavato verrà destinato all’acquisto di defibrillatori».

La cena benefica si svolgerà venerdì 6 febbraio alle ore 20.30 presso la trattoria La Carrubba di contrada S. Leo, a Sant’Agata di Militello. Qui l’ottima cucina nebroidea della chef Rosalia Pruiti ha permesso al locale santagatese di essere inserito nell’Alleanza Slow Food dei cuochi e nella prestigiosa Guida dei migliori ristoranti del Gambero Rosso.

La cena di beneficenza regalerà sorrisi e momenti di convivialità a tavola, mentre si degusteranno i piatti più amati della trattoria, dai ricchi antipasti di stagione a base di carciofi, funghi porcini e verdure spontanee, agli involtini di maccheroni della tradizione, dal maialino nero dei Nebrodi de La Paisanella, cotto a bassa temperatura e servito con verdure brasate e il suo fondo e contorno di patate novelle dell’Etna, al dessert di fine pasto (una torta che verrà omaggiata da una pasticceria per contribuire al fine benefico dell’iniziativa).

L’unione fa la forza e l’iniziativa sta già raccogliendo il supporto di diverse realtà locali e tantissime adesioni. Grande soddisfazione è stata espressa dalla Presidente dell’Associazione Culturale “Parole & Colori” Rosy Piscitello che ha spiegato così il fine dell’iniziativa: «In caso di arresto cardiaco, i primi minuti sono decisivi: la presenza di un defibrillatore e di persone formate può fare la differenza tra la vita e la morte. Nebrodi Cardioprotetti è un progetto di prevenzione sanitaria e tutela della vita che punta a rendere il Parco dei Nebrodi e i piccoli centri limitrofi sempre più cardioprotetti, attraverso l’installazione di dispositivi salvavita e la formazione della comunità. L’obiettivo è salvare vite, formando volontari, installando defibrillatori (DAE) e connettendo le comunità isolate con i centri medici, colmando il divario tra grandi città e periferie».

Il progetto è finalizzato a costruire una rete di emergenza attraverso una catena di soccorso per intervenire rapidamente in caso di arresto cardiaco, anche attraverso un APP connessa al 118 che segnalerà in tempo reale le emergenze per attivare i soccorsi più vicini. La formazione avverrà attraverso l’addestramento di volontari, operatori e insegnanti. La diffusione dei DAE (defibrillatori semiautomatici esterni) avverrà in punti strategici del territorio nebroideo.

Per sostenere l’iniziativa dell’associazione culturale Parole & Colori:

BPERBANCA

IBAN: IT03Y0538782490000003774044

PAESE: IT

CIN/EU: 03

CIN/IT: Y

ABI: 05387

CAB: 82490

NUMERO C/C 000003774044

BIC/SWIFT: BPMOIT22XXX

Associazione Culturale Parole & Colori

L’Associazione Culturale Parole & Colori nasce a Sant’Agata di Militello con l’obiettivo di promuovere cultura, inclusione sociale e cittadinanza attiva, attraverso progetti che uniscono creatività, partecipazione e attenzione concreta ai bisogni del territorio. Nel tempo Parole & Colori ha costruito una rete solida fatta di cittadini, professionisti, volontari, istituzioni e imprese locali, dando vita a iniziative che mettono al centro la persona, il bene comune e la responsabilità condivisa. Ogni progetto dell’associazione parte da un’idea semplice ma fondamentale: la cultura non è solo espressione artistica, ma anche cura, prevenzione e impegno civile. Attraverso iniziative di sensibilizzazione, eventi solidali e campagne di raccolta fondi come “Mille metri di tela per 1000 sorrisi”, l’Associazione Parole & Colori continua a lavorare con determinazione per trasformare la solidarietà in azioni concrete. Perché proteggere una vita significa proteggere una comunità intera.

