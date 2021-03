La “Bonetti & Delia” di Messina tra le 100 società al top di Forbes Italia

Lo scorso 21 febbraio, la rivista Forbes Italia ha pubblicato la “100 Professionals 2021” la classifica dei 100 studi al top nel mondo legale e della consulenza di tutta Italia. Lo studio “Bonetti & Delia” di Messina è l’unico studio legale siciliano ad essere stato selezionato.

«A 41 anni – dice Santi Delia, fondatore dello studio legale – l’enorme soddisfazione di trovare Bonetti & Delia per il secondo anno in questa speciale classifica che premia il lavoro e la via della super specializzazione. Da qui si riparte per nuovi traguardi». L’anno scorso Delia ha vinto il premio come migliore avvocato italiano nel settore del pubblico impiego.

La classifica di Forbes Italia ha ordinato i 100 più influenti studi italiani in cinque differenti categorie:

Italian law firm;

Italian boutique;

Tax & legal;

Foreign law firm;

Consulting.

Per ciascuna sono stati indicati i personaggi chiave dello studio che si sono distinti per particolari iniziative o meriti nell’anno trascorso. In tal senso, la “Bonetti & Delia” è stata inserita tra le migliori italian boutique di Forbes Italia.

«Con un know-how – scrive Forbes Italia – unico, caratterizzato dall’organizzazione delle competenze necessarie per la gestione di contenziosi collettivi ed individuali in materia di grandi procedure di accesso al pubblico impiego, sanità, istruzione e forze armate, è l’unico studio tra quelli attivi a livello nazionale capace di cimentarsi in tutti questi settori così variegati del pubblico impiego e dei concorsi pubblici con ruolo di primo piano».

Cos’è un italian boutique?

Gli studi boutique – come quello di Bonetti & Delia – sono quelli studi che per precisa volontà hanno scelto di occuparsi solo di una determinata materia presentandosi sul mercato come super esperti di quell’ambito del diritto.

«Essere menzionati da Forbes – continua Santi Delia – tra le più influenti boutique italiane per le nostre peculiari specializzazioni è anche il segno di una professione che non è più solo legata al mondo degli affari, della finanza, delle grandi fusioni e incorporazioni, ma guarda anche ai diritti delle persone che, come crediamo l’era della pandemia ci abbia insegnato, devono tornare al centro delle scelte politiche e di sviluppo. Proprio a questo – e dunque a provare ad incidere davvero sulla quotidianità delle scelte di vita influenzandone l’andamento grazie alla tutela dei diritti, dei sogni e delle aspirazioni spesso sopite o incredule – sono indirizzate le nostre scelte professionali. Su questo, pensiamo con orgoglio, di esser riusciti a cambiare parecchie vite soprattutto tra i più giovani ed è questo che vogliamo continuare a fare».

