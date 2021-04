L’Istituto Verona Trento Messina parteciperà alla finale del campionato nazionale del riciclo

A scuola di riciclo. L’Istituto di Istruzione Superiore “Verona Trento“ Messina è approdato alla finale del campionato nazionale del riciclo “Green Game Digital“, l’iniziativa voluta dai Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli imballaggi Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea. I giovani della classe 2D ind. Costruzioni Ambiente e Territorio hanno strappato il pass per la finalissima e rappresenteranno la città dello Stretto nell’ultima sfida contro le migliori scuole d’Italia.

Grande soddisfazione per la professoressa Donatella Trischitta, coordinatrice del progetto, e per il Dirigente Scolastico dell’IIS Verona Trento Messina, Simonetta Di Prima, che al di là del risultato sono state molto felici di regalare un’attività formativa ma soprattutto divertente ed entusiasmante agli studenti, in un momento difficile come questo.

Green Game Digital è un progetto patrocinato dal Ministero della Transizione Ecologica che coinvolge più di 100 scuole e sta vedendo la partecipazione di oltre 20mila studenti. Una sana competizione che i ragazzi accettano con grande entusiasmo e che di scuola in scuola miete consensi continui. Lo studente che si aggiudicherà il punteggio più alto vince subito un buono Amazon del valore di €20,00, mentre le classi più meritevoli ( come la 2D del Verona Trento) si aggiudicano il pass per la Finalissima Nazionale in programma a fine maggio.

Tutte le informazioni sull’iscrizione al campionato sono disponibili sul sito www.greengame.it e sulle pagine ufficiali di Facebook e Instagram. L’iscrizione e la partecipazione sono gratuite.

(20)