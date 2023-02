Isole Eolie, dalla Regione 340mila euro per i pontili danneggiati dal maltempo

Danneggiati il pontile di Sottomonastero, a Lipari, e quello di Vulcano, alle Isole Eolie: il Governo Schifani stanzia 340mila euro per riparare i danni causati dal maltempo che il 9 e 10 febbraio ha investito la provincia di Messina. Ad annunciarlo, insieme al presidente della Regione Siciliana, l’assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò: «Siamo intervenuti con tempestività e immediatezza dopo le richieste del Centro operativo attivato nel Comune di Lipari per far fronte alle mareggiate».

I Comuni e la Regione contano i danni causati dal maltempo che la scorsa settimana si è riversato sulla provincia di Messina (e non solo) con forti mareggiate. Intanto, da Palermo arrivano le prime risorse: 300mila euro andranno al Comune di Lipari per il ripristino del pontile della località di Sottomonastero; mentre 40mila euro saranno destinati alla manutenzione straordinaria e alla ricollocazione dei parabordi e dell’impianto di illuminazione del pontile di Vulcano.

A commentare, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani: «È fondamentale – dichiara – intervenire per mettere in sicurezza le infrastrutture danneggiate, che possano rappresentare un pericolo per i cittadini».

Interviene anche l’assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò: «Siamo intervenuti con tempestività – afferma – e immediatezza dopo le richieste del Centro operativo attivato nel Comune di Lipari per far fronte alle mareggiate. Abbiamo disposto e finanziato una serie di interventi di somma urgenza per riparare i danni causati dall’eccezionale ondata di maltempo che ha investito la Sicilia».

(5)