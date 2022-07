Isole ecologiche e agevolazioni fiscali: come funziona la differenziata a Messina

I dipendenti di Messinambiente ne sono certi: i numeri della raccolta differenziata a Messina sono in aumento. Che la motivazione sia legata a ragioni ecologiche o allo sconto sulla TARI di cui si può usufruire portando i propri rifiuti differenziati direttamente ai centri di raccolta, i dati parlano chiaro: dalle 5.000 utenze registrate dalle isole ecologiche nel 2013 si è arrivati alle 32.240 attestate il 21 settembre 2017.

Tra il porta a porta, che avrebbe dovuto rappresentare l’asse centrale dell’operazione, e i centri di raccolta dislocati sul territorio, il Comune di Messina è arrivato a toccare il 17%. Un miglioramento, sì, ma si tratta di una: «Cifra ben al di sotto delle potenzialità e degli obiettivi che ci eravamo prefissati» ha spiegato l’assessore all’Ambiente Daniele Ialacqua. L’obiettivo era infatti di raggiungere almeno il 20-25% nel 2016.

Più di 30.000 persone, quindi, hanno scelto di differenziare i propri rifiuti, li hanno caricati in macchina e si sono recati, almeno una volta, presso l’isola ecologica più vicina.

Ma come funziona?

I centri di raccolta in città sono sei, distribuiti strategicamente su tutto il territorio, da Nord a Sud: Spartà, Pace, Tremonti, Gravitelli, Pistunina e Giampilieri. Una volta differenziati i rifiuti in casa ci si può recare, nei giorni stabiliti dal calendario, all’isola ecologica più vicina. È possibile accedere alle strutture direttamente con la macchina. Dopo aver presentato e registrato la tessera sanitaria dell’intestatario dell’utenza (chi paga la TARI, ndr) tramite le nuove apparecchiature elettroniche in dotazione alla società, si potrà procedere con la pesatura dei rifiuti suddivisi per tipologia.

Ultimata la pesatura, verrà stampato uno scontrino che serve da ricevuta ed è utile conservare per verificare che, a fine anno, si riceva una riduzione congrua sul pagamento della TARI. A questo punto, l’utente potrà gettare i rifiuti negli appositi contenitori. Prima di essere inviati all’impianto di Pace, i container vengono controllati dai dipendenti per assicurare il corretto svolgimento dei processi di smaltimento o di recupero.

Lo sconto in bolletta sarà riconosciuto automatica, senza necessità di presentare alcun documento aggiuntivo, e può arrivare al 35% per coloro che conferiscono almeno una quota mensile di 5kg pro capite, da intendersi come media su base annua. Le categorie di rifiuti che permettono di accedere all’agevolazione fiscale sono: vetro, plastica, cartone, carta e lattine, e rappresentano, a detta dei dipendenti, quelle per cui si registra una maggiore affluenza.

È possibile conferire i rifiuti secondo il seguente calendario:

dal lunedì al sabato dalle 07.00 alle 19.00 a Pistunina e Gravitelli;

lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13.00 alle 19.00 e il martedì, il giovedì e il sabato dalle 07.00 alle 13.00 a Spartà, Tremonti e Giampilieri;

dal lunedì al sabato dalle 07.00 alle 11.30 e dalle 13.00 alle 18.30 a Pace.

Tra le difficoltà principali segnalate dai cittadini rientra proprio questo calendario, che non sempre risponde alle loro necessità e li costringe a tenere in casa i sacchetti di spazzatura da buttare per diversi giorni. Molti, infatti, sperano sempre di più in un incremento della differenziata porta a porta, che al momento coinvolge solo alcuni quartieri. Nonostante gli incentivi, la necessità di spostarsi per recarsi ai centri di raccolta, occupando così parte del proprio tempo libero dal lavoro, può rappresentare per molti un deterrente.

