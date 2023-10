L’isola pedonale di viale San Martino h24, ma le auto passano lo stesso (e parcheggiano)

Auto in transito o parcheggiate sul viale San Martino nonostante l’isola pedonale, alcune proprio accanto alla ringhiera che indica il divieto e dovrebbe evitare l’accesso: questo lo scenario che si trovano davanti molti cittadini di Messina a pochi giorni dalla proroga della pedonalizzazione della via dei negozi.

La segnalazione arriva da un lettore, con foto allegate, che evidenzia come la presenza di un’unica ringhiera all’accesso per bloccare il transito veicolare non sembri bastare agli automobilisti e ai motociclisti messinesi che, potendo fisicamente passare, ignorano il divieto e transitano o addirittura parcheggiano nell’isola pedonale. Da un lato, quindi, si segnala la necessità di aggiungere un ulteriore archetto dissuasore; dall’altra si sottolinea come non dovrebbe essere necessario in una società in cui si rispettano le regole.

L’isola pedonale di viale San Martino, ricordiamo, è stata prorogata nei giorni scorsi. Il recente provvedimento della Giunta Basile prevede, oltre alla proroga fino al 7 gennaio 2024, che la pedonalizzazione sia attiva h24 tutti i giorni, e non più solo nel weekend. L’obiettivo ultimo della Giunta è quello di rendere il tratto di viale San Martino che va dalla via Ettore Lombardo Pellegrino alla via Santa Cecilia isola pedonale permanente.

Nelle scorse ore, inoltre, è stata prorogata anche l’isola pedonale di via Camiciotti, nel tratto compreso tra la via Ugo Bassi e la via Giordano Bruno. Anche qui l’idea è di renderla definitiva, ma si attende il progetto di riqualificazione che dovrebbe essere redatto e inviato all’Amministrazione a cura e a spese dei commercianti della zona.

