Interventi di scerbatura e potatura a Messina: divieti di sosta dal 14 al 26 marzo

Messina Servizi Bene Comune avvisa gli automobilisti messinesi: dal 14 al 19 marzo saranno previsti divieti di sosta e di transito in alcune zone della città, dove sono in programma i consueti interventi di scerbatura e potatura degli alberi.

Tutte le zone di Messina interessate dalla scerbatura e dalla potatura alberature

Lunedì 14 e martedì 15 marzo : dalle ore 06:00 alle ore 14:00 è interdetta la sosta su entrambi i lati di via L. Sciascia, nel tratto compreso tra viale R. Elena e piazza XXV Aprile;

Da lunedì 14 a mercoledì 16 marzo : a partire dalle ore 20:00 e fino alle 06:00 è previsto il divieto di sosta tra le vie Madonna della Mercede (lato mare), T. Cannizzaro (lato sud), C. Botta (lato monte), Pascoli (entrambi i lati) ed entrambi i lati dei tratti interclusi delle vie F. Todaro e S. Protonotaro, tra le vie F. Bisazza (lato nord), Lenzi – Dama Bianca (entrambi i lati), Malvizzi (entrambi i lati), Cavalluccio (entrambi i lati), compresa l'area di piazza Anna Maria Arduino ed entrambi i lati dei tratti interclusi delle vie Peculio Frumentario e Giacomo Fiore.

Da mercoledì 16 a venerdì 18 marzo tra le 20:00 e le 06:00 divieto nell'area perimetrata dalle vie F. Bisazza (lato nord), Sacro Cuore di Gesù (entrambi i lati), Alaimo da Leoncino (entrambi i lati), S. Sebastiano (entrambi i lati), Malvizi (entrambi i lati), Cavalluccio (entrambi i lati) e da entrambi i lati dei tratti interclusi delle vie P. Frumentario e S. Sebastiano; ed il quadrilatero compreso tra le vie C. Botta (lato mare), T. Cannizzaro (lato sud), Pascoli (entrambi i lati), Rocca Portalegni (entrambi i lati) ed entrambi i lati del tratto intercluso di via F. Todaro.

Da giovedì 17 marzo a sabato 19 marzo tra le 20:00 e le 06:00 divieto di sosta sul lato mare di via C. Battisti, nel tratto compreso tra le vie S. Cecilia e L. Manara; sul lato nord di via S. Cecilia, tra le vie C. Battisti e Risorgimento; e su entrambi i lati di via N. Bixio, tra le vie Risorgimento e C. Battisti.

Per quanto riguarda la potatura degli alberi, è stato invece fissato il divieto di sosta da lunedì 14 a venerdì 25 marzo su entrambi i lati di via Ghibellina e, fino, a sabato 26, su entrambi i lati delle vie C. Citarella e Geraci.

