Interventi di scerbatura a Messina: i divieti di sosta fino a venerdì 24 dicembre

Da domani, martedì 21 dicembre, a Messina arrivano nuovi interventi di scerbatura a cura degli operatori della MessinaServizi Bene Comune. Per consentire gli interventi di pulizia, vigeranno diversi divieti di sosta lungo le strade interessate.

«I divieti – si legge nella nota – sono stati disposti per consentire alla Messinaservizi interventi di scerbatura. L’interdizione della sosta non deve essere contemporanea in tutte le strade interessate ma esclusivamente nei soli tratti in cui si prevede di intervenire nelle singole giornate».

Interventi di scerbatura a Messina

Vediamo quando e dove verranno effettuati gli interventi di scerbatura a Messina:

da martedì 21 a giovedì 23 dicembre , dalle 20 alle 06: divieto di sosta su entrambi i lati di via del Fante , nel tratto compreso tra il numero civico 100 e via F. Morvillo

, dalle 20 alle 06: divieto di sosta su , nel tratto compreso da mercoledì 22 a venerdì 24 dicembre, dalle 20 alle 06: il divieto insisterà nel quadrilatero compreso tra le vie Placida (lato mare), Garibaldi (lato monte), S. Liberale (lato sud), Gran Priorato (lato nord) e nel tratto intercluso di via F. Crispi (entrambi i lati) e in quello compreso tra le vie Fata Morgana (lato nord), Calapso (entrambi i lati), largo La Corte Cailler (lato sud), Portosalvo (entrambi i lati), Monsignor D’Arrigo (entrambi i lati), Garibaldi (entrambi i lati) e nei tratti interclusi delle vie Placida (entrambi i lati) e A. M. Jaci (entrambi i lati).

