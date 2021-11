Interventi di scerbatura a Messina dal 3 novembre: tutti i divieti di sosta

Il Comune di Messina ha disposto dei divieti di sosta in diverse zone della città per permettere agli operatori di MessinaServizi Bene Comune di procedere con i consueti interventi di scerbatura. I divieti dureranno tre giorni e partiranno domani, mercoledì 3, per poi terminare venerdì 5 novembre. Ecco le strade interessate.

Scerbatura a Messina: i divieti di sosta dal 3 al 5 novembre

Da mercoledì 3 novembre a venerdì 5 novembre, dalle 6.00 alle 16.00 :

divieto di sosta su entrambi i lati di via A. Siligato, sul lato nord di viale Gazzi, lato monte di via U.Bonino, lato mare di via Consolare Valeria e su entrambi i lati del tratto intercluso di via Oreto;

Da giovedì 4 novembre a venerdì 5 novembre, dalle 7.00 alle 17.00:

divieto di sosta sul lato mare di via del Duca, lato nord di via Bellinzona, su entrambi i lati del quadrante nord/ovest di piazza Castronovo, di via O.Gabriele, di via Bensaja, del tratto intercluso di via G. Savoranola, e sul lato monte di viale della Libertà, nel tratto compreso tra la rotatoria in corrispondenza di viale Annunziata e via Brasile;

Venerdì 5 novembre, dalle 6.00 alle 16.00:

divieto di sosta su entrambi i lati delle vie Sesto Properzio, Vecchia Comunale, nel tratto compreso tra viale Gazzi e via Sesto Properzio, via Consolare Valeria tra viale Gazzi e via Sesto Properzio; e sul lato monte della ex SS 114, nel tratto compreso tra viale Gazzi e via Sesto Properzio.

L’interdizione della sosta non deve essere contemporanea in tutte le strade interessate ma esclusivamente nei soli tratti in cui si prevede di intervenire nelle singole giornate.

