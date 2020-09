Interventi di bonifica a Messina. Dal 28 settembre divieto di sosta nelle vie del centro

Da lunedì 28 settembre e fino a mercoledì 7 ottobre vigerà il divieto di sosta in diverse strade del centro di Messina. Tra i tratti interessati, via Garibaldi, viale della Libertà e il Torrente Trapani.

La sosta non sarà consentita per interventi di bonifica della Messinaservizi Bene Comune. Sempre lunedì 28 divieto di sosta in vico San Cosimo per lavori di manutenzione dell’AMAM.

La sosta sarà vietata, dalle 5 alle 12, nei seguenti giorni:

lunedì 28 e martedì 29 settembre: su entrambi i lati di tutte le strade dell’area compresa tra piazza Unità D’Italia, via Garibaldi, via S. Maria dell’Arco e viale della Liberta;

mercoledì 30 e giovedì 1 ottobre, nell’’area compresa tra le vie Garibaldi, S. Maria dell’ Arco, viale della Liberta e Fata Morgana;

lunedì 5 e martedì 6, in quelle dell’area compresa tra le vie Garibaldi, Trapani, viale della Liberta e Fata Morgana;

mercoledì 7 ottobre, in tutte le strade dell’area compresa tra le vie Garibaldi, Trapani e viali della Libertà e Giostra.

Sempre lunedì 28 settembre, dalle 08.30 alle 16.30, divieto di sosta – dal numero civico 25 al 37 – in vico San Cosimo per consentire all’AMAM l’esecuzione di interventi di manutenzione programmata di una condotta fognaria.

