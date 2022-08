“InStradaMe”, a Messina la campagna per la prevenzione degli incidenti stradali

Una campagna di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza dei rischi di alcol e droghe e per monitorare gli incidenti stradali: questo l’obiettivo del progetto “InStradaMe”, finanziato per 350mila euro da Roma, che sarà presentato domani a Messina.

A illustrare l’iniziativa saranno il sindaco Federico Basile, il vicesindaco Francesco Gallo e l’assessore alle Politiche Sociali, Alessandra Calafiore, in una conferenza stampa in programma venerdì 12 agosto al Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca alle ore 10:30.

Di cosa si tratta? “InStradaMe” è un progetto finanziato per 350mila euro dal Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dunque dal Governo, che ha allocato le risorse nel “Fondo per l’incidentalità notturna”. I beneficiari del progetto “InStradaMe” sono ragazzi e giovani della fascia di età compresa dai 14 ai 30 anni nei confronti dei quali verranno realizzate campagne di educazione e sicurezza stradale oltre che di stili di vita positivi.

Il Ministero della Salute, nel corso della “Conferenza Nazionale Alcol 2022”, presentata al Parlamento lo scorso marzo, ha illustrato gli esiti sugli interventi realizzati nel 2021 in materia di alcol e problemi correlati, riportando che, su un totale di 40.310 incidenti stradali con lesioni rilevati da Polizia e Carabinieri, in circa 3.700 almeno uno dei conducenti dei veicoli coinvolti risultava essere in stato di ebbrezza.

L’iniziativa è promossa da enti pubblici tra cui il Comune di Messina, la Prefettura di Messina, l’Università degli Studi di Messina, il Ministero della Giustizia – Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni di Messina, il Ministero della Giustizia – Ufficio locale esecuzione penale esterna, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina e il Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale ambito territoriale di Messina.

