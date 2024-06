“Insieme”, la festa degli Ambasciatori del Gusto al Grand Hotel San Pietro di Taormina

Il Grand Hotel San Pietro di Taormina ieri sera ha fatto da suggestiva cornice ad “Insieme”, la festa degli Ambasciatori del Gusto siciliani. Un evento che ha come obiettivo quello di rendere omaggio alla Sicilia, attraverso un percorso enogastronomico che ha regalato a tutti i presenti la possibilità di vivere un viaggio nel meraviglioso mondo del gusto.

A guidare nelle varie tappe del buffet informale, allestito nella terrazza con una delle più belle viste sul mare della zona, sono stati proprio gli Ambasciatori del Gusto che hanno preparato live le loro specialità, realizzate con materie prime di altissima qualità e con tecniche pensate proprio per esaltarne i sapori e i profumi. Il tutto è stato accompagnato una selezione di vini locali e cocktail raffinati.

L’Executive Chef padrone di casa, Luca Miuccio, per l’occasione, ha presentato il piatto “Il pomodoro e il suo companatico”. Un ristretto naturale di pomodoro accompagnato dalla ricciola che, come se fosse un pezzetto di pane, è diventata strumento per fare la famosa “scarpetta”.

Lo chef, inoltre, ha fatto conoscere ai suoi ospiti la filosofia di Bàtu, il ristorante fine dining della struttura. «Quest’anno ci saranno tre percorsi degustazione: uno a base di carne, uno a base di pesce e uno vegano. Seguiamo quanto più possibile i dettami della dieta mediterranea, ponendo particolare attenzione all’equilibrio dei nutrienti in ogni pasto, limitandoci all’inserimento di una singola fonte proteica in ogni piatto e bandendo le fritture, in una visione quanto possibile salutare del cibo».

Andrea Graziano, cuore e mente di Fud Bottega Sicula, ha presentato due prelibatezze fatte panino. Un bun ai carboni vegetali, servito con salmone fresco marinato alla salsa teriyaki, fiammato all’origano e servito con spuma di patate e songino. In più il Limited Edition, preparato appositamente per l’evento e formato da pane cotto in forno a legna con kebab di melanzane, hummus e salsa verde.

Il macellaio Gianni Giardina, della macelleria che porta il suo nome a Canicattì (AG), ha preparato una Tartare di vacca siliana, affumicata a freddo, con sale di Mozia, cappero di Linosa e polvere di agrumi, il tutto servito su un pane integrale di Tuminia. E ancora, uno Stracotto di pecora e mostarda al miele in panino di riso integrale.

Antonino Puglisi, Executive Chef presso Il Picciolo Etna Golf Resort & spa di Castiglione di Sicilia, ha preparato per questo evento speciale un Raviolo ripieno di Baccalà, cicoria e limone, servito su pesto di zucchina con proteina della cottura del baccalà, fiori di mandarino e salsa di alici.

Francesco Arena, dell’omonima bakery di Messina, ha deliziato il palato dei presenti con una focaccia farcita con pulled di pecora, maionese aromatizzata con senape selvatica, cipolla caramellata e scorzetta di limone disidratata.

Lo chef messinese Pasquale Caliri ha servito, invece, l’insalata di ricciola, realizzata con crudo di pesce, maionese di avocado, sedano caramellato, quinoa, frutti e semi di zucca.

Dulcis in fundo, è proprio il caso di dirlo, il maestro Lillo Freni della Pasticceria Freni, ha avuto il compito di far concludere questa esperienza con un vero e proprio trionfo di dolcezza. Dai classici piparelli agli nzuddi, dall’immancabile Bianco e Nero alla torta zuppa inglese, fino al delizioso sospiro di monaca. Un viaggio nel viaggio, che ha fatto gustare ai presenti alcuni tra i dolci tipici della nostra amata terra.

Il nuovo look del Grand Hotel San Pietro

La festa degli Ambasciatori del Gusto è stata anche l’occasione per scoprire il nuovo look del Grand Hotel San Pietro, che sorge all’interno di una villa del ‘900. La terrazza, ad esempio, ha subito un importante restyling. Proprio qui si trova il dehors del Giardino degli Ulivi, il ristorante della struttura dove va in scena l’estro dello chef Miuccio e che punta su una cucina classica; l’Ulivum Terrace Lounge, invece, è l’american bar dove, oltre a degustare ottimi cocktail a base di prodotti siciliani, gli ospiti potranno optare per piatti più veloci e pizze.

(19)