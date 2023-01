Inquinamento, online il report di Legambiente: ecco com’è messa Messina (e il resto della Sicilia)

Online il report di Legambiente sull’inquinamento in Italia: Palermo e Catania tra le città più inquinate del 2022 per quel che riguarda il biossido di azoto (NO₂). E Messina com’è messa? Vediamo i dati per quel che riguarda la Sicilia, e le proposte dell’Associazione per un Paese più sostenibile da un punto di vista ambientale.

Intitolato “Mal’Aria di città. Cambio di passo cercasi”, è stato pubblicato ieri, 30 gennaio 2023, il report di Legambiente sull’inquinamento, che analizza i livelli delle polveri sottili (PM10, PM2.5) e del biossido di azoto (NO2) in 95 capoluoghi di provincia. Stando ai dati del 2022, sono 29 le città che hanno superato i limiti giornalieri di PM10; le situazioni peggiori sono state registrate a Torino, Milano, Modena, Asti, Padova e Venezia. Per quel che riguarda, invece, il biossido di azoto (NO₂), Palermo e Catania si piazzano nel 2022 tra le prime 12 città italiane più inquinate da NO2 (biossido di azoto).

«Dai dati – spiega Legambiente – emerge che tutte le città rispettano l’attuale limite normativo (40 µg/mc) ma ben 57 (il 61% del campione analizzato) non rientrano nel nuovo valore di riferimento da raggiungere entro il 2030 (20 µg/mc). Se invece si tiene in considerazione il limite posto dall’Oms (10 µg/mc), 91 delle città italiane analizzate (corrispondenti al 97% del totale) ad oggi sforerebbero tale soglia».

In particolare: «Nelle città siciliane prese in considerazione dall’analisi dei dati – si legge nel report di Legambiente –, solo Agrigento (8 µg/mc) ed Enna (4 µg/mc) ad oggi rientrano tra i parametri che tutelano la salute umana, le città che invece più si avvicinano al limite Oms (concentrazione di NO2 minore o uguale a 10 µg/mc) sono Siracusa e Caltanissetta (15 µg/mc), Trapani (13 µg/mc) e Ragusa (11μg/mc)».

Quali sono i dati di Messina? La città dello Stretto registra nel 2022 una media annuale di PM10 e PM2.5 rispettivamente di 22 µg/mc e 11 µg/mc; mentre per quel che riguarda il biossido di azoto, la media annuale è di 15 µg/mc. Dovrebbe ridurre le PM10 del 7%, le PM2.5 del 9% e l’NO₂ del 18%.

Di seguito, i dati del 2022 contenuti nel report sull’inquinamento di Legambiente per quel che riguarda la Sicilia:

Inquinamento, le proposte di Legambiente

Per ridurre l’inquinamento, Legambiente nel suo report lancia anche alcune proposte:

il passaggio dalle Ztl (zone a traffico limitato) alle ZEZ (Zone a zero emissioni);

LEZ (low emission zone) anche per il riscaldamento;

Potenziamento del Trasporto Pubblico e Trasporto Rapido di Massa (TRM);

Sharing mobility (quindi la mobilità elettrica condivisa con bici, auto, van e cargo bike);

Ridisegnare lo spazio pubblico urbano a misura d’uomo (con misure come “Città 30”);

Passare in tutto all’elettrico in città anche prima del 2035.

A questo link il report completo.

