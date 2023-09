Inizio anno scolastico, ATM Messina potenzia il servizio bus per gli studenti

In coincidenza dell’inizio dell’anno scolastico, ATM Messina potenzia il servizio bus per agevolare gli spostamenti degli studenti. «Anche quest’anno – dicono in una nota congiunta il Sindaco Federico Basile e l’assessore alla Mobilità urbana Salvatore Mondello –, abbiamo voluto rafforzare, in sinergia con ATM, i collegamenti tra i quartieri periferici e il centro cittadino nelle fasce orarie scolastiche, con l’obiettivo di facilitare non soltanto gli spostamenti degli studenti da casa verso scuola e viceversa, ma anche per incentivare sempre più i giovani all’utilizzo del mezzo pubblico».

«Metteremo a disposizione dei tantissimi studenti che si muovono con i nostri mezzi – aggiunge il presidente dell’Azienda Trasporti Giuseppe Campagna – bus che si caratterizzano per le notevoli capacità di carico. È nostra precisa volontà infatti far viaggiare comodi le ragazze e i ragazzi che scelgono ATM per andare e tornare da scuola».

ATM potenzi i bus per gli studenti

Da oggi, mercoledì 13 settembre, sono riattivate le linee:

18 bis: Giampilieri – San Michele – Terminal Cavallotti;

19 bis Granatari – Giostra – Stazione Centrale.

Le linee seguiranno orari e percorsi appositamente studiati per andare incontro alle esigenze degli studenti che la mattina devono raggiungere gli istituti scolastici e al termine delle lezioni tornare a casa. Tutte le informazioni dettagliate su orari e percorsi si possono trovare consultando il sito dell’Azienda Trasporti locale, alla sezione linee e orari.

A proposito di giovani che usano i mezzi pubblici, dal 15 settembre gli studenti dell’Università di Messina potranno chiedere il rimborso delle spese effettuate per l’abbonamento MoveMe dell’ATM, a presso scontato.

