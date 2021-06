Incidenti mortali sulle autostrade siciliane, D’Angelo: «Il CAS non è all’altezza della situazione»

A dirlo è la senatrice messinese del Movimento 5 Stelle, Grazia D’Angelo, che in una nota commenta i recenti incidenti mortali sulle Autostrade Siciliane. L’ultimo incidente mortale, in ordine cronologico, si è verificato proprio ieri, sulla A18 Messina-Catania, in cui un ragazzo di 14 anni ha perso la vita insieme al padre, deceduto durante il trasporto all’ospedale Cannizzaro di Catania.

«È un bollettino sanguinoso – dice la D’Angelo – quello che anche questa settimana arriva dalle autostrade siciliane. Un triste copione che si ripete, purtroppo, da troppo tempo: gli incidenti mortali di questi giorni sulla Palermo-Messina e sulla Messina-Catania non rappresentano certo un fulmine a ciel sereno.

In attesa che vengano fatti i doverosi accertamenti sull’accaduto dei sinistri, si ripropone però con prepotenza il tema del pessimo stato in cui versa la rete viaria sotto il controllo del Cas, il Consorzio per le Autostrade Siciliane».

L’incuria delle Autostrade Siciliane

«Da troppi anni – scrive ancora la D’Angelo – vengono continuamente segnalate e certificate inadempienze, mancate manutenzioni e livelli di incuria elevati su manto stradale, segnaletica, sistemi di protezione. Il Consorzio, che gestisce la A20 e la A18 ormai da quasi un quarto di secolo, purtroppo si è confermato non all’altezza della situazione.

Come M5S, ribadiamo al ministro Giovannini che l’unica via è provvedere subito la revoca della concessione. È quanto mai necessario porre fine a questo scempio, e individuare una soluzione diversa, come abbiamo ribadito anche in diverse interrogazioni a tutti i livelli. Andiamo verso un quinquennio di investimenti senza precedenti per le infrastrutture nel Meridione, e certe gestioni scellerate non possiamo più permettercele.

La vicenda Aspi, con l’ingresso della cordata guidata da Cdp, dimostra che trovare alternative è possibile quando ci si trova dinanzi a mancati adempimenti, opacità e speculazioni abnormi. In Sicilia è importante che vengano liberate queste due tratte, vitali per l’isola, dall’incuria in cui sono costrette a vivacchiare da anni».

I dati sugli incidenti mortali sulle autostrade siciliane

Nel 2019 – secondo i dati dell’Istat sugli incidenti stradali pubblicati a ottobre 2020 – si sono verificati in Sicilia:

10.702 incidenti stradali.

Gli incidenti hanno provocato la morte di:

210 persone

e il ferimento di altre:

16.083.

Rispetto al 2018, diminuivano gli incidenti (-2,9%) e i feriti (-2,0%) in maniera più rilevante rispetto all’intero Paese (rispettivamente -0,2% e -0,6%). Il numero delle vittime della strada, invece, rimaneva stabile.

