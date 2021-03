Incidente nel messinese: postina perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada

L’incidente è avvenuto ieri, a Montagnareale (provincia di Messina), una postina ha perso il controllo dell’auto ed è andata a sbattere contro il guard-rail. Il veicolo è poi rimasto in bilico in una scarpata. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche i Carabinieri di Patti e la Polizia locale.

Intorno alle 14.00 di ieri, giovedì 4 marzo, una portalettere alla guida di una Fiat Panda ha avito un incidente. La donna, nell’affrontare una discesa molto ripida, ha perso il controllo dell’auto ed è andata a sbattere contro il guard-rail. È successo in Contrada Bonavita, a Montagnareale. I Vigili del fuoco del Distaccamento di Patti (ME) sono intervenuti tempestivamente con autofurgone/boschivo e Autopompa serbatoio per soccorrere la postina. La squadra arrivata sul posto ha immediatamente messo in sicurezza l’auto rimasta in bilico utilizzando un attrezzo denominato tir-fort. La conducente è rimasta illesa.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Patti e la Polizia municipale di Montagnareale.

