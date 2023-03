Incendio in una casa di Antillo: muore 80enne che viveva da sola

È successo ad Antillo, in provincia di Messina: una donna di 80 anni è morta a causa un incendio divampato la notte scorsa nella sua abitazione. Il corpo carbonizzato della donna, che viveva da sola, è stato trovato dai Vigili del Fuoco, intervenuti per domare le fiamme. Sul posto, in via Romito 29, ad Antillo, oltre ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Letojanni, anche due ambulanze con personale del 118. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

Il Personale dei Vigili del Fuoco è attualmente sul posto prosegue l’attività di minuto spegnimento.

